Осень станет решающей: почему Москва и Киев резко усилили удары по критической инфраструктуре

С одной стороны, украинские удары по РФ действительно стали большой проблемой для Кремля. В свою очередь Россия старается бить по Одессе и портам, чтобы ослабить логистику в разгар, когда нужно будет вывозить зерно под новый урожай. Также враг наносит удары по локомотивам, чтобы сделать невозможным экспорт жд-дорогой. То есть, обе стороны пытаются создать выгодные для себя условия для начала разговоров о заморозке примерно на октябрь-ноябрь. О чем в этой связи могла идти речь на встрече Рубио и Лаврова? Есть ли вариант все же выйти на начало переговоров, по существу, этой осенью? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе собрав мнения экспертов.

Удары по критической инфраструктуре. Фото: из открытых источников

Потери России и Украины по инфраструктуре являются важной предпосылкой для переговоров

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко обратил внимание на то, что встреча Марко Рубио и Сергея Лавров была короткой. Это не переговоры, а скорее зондаж о нынешних предпереговорных позициях.

"Для нас очень важен тезис Рубио, что "нужны новые идеи". Это фактически отказ от Анкориджа. Теперь важно понимать, готова ли Москва обсуждать "новые идеи"? Комментарии Рубио после переговоров с Лавровым действительно дают определенную, хотя и очень относительную, надежду на возобновление мирных переговоров. Но для реального возобновления мирных переговоров необходима более активная роль США. В Кремле готовы договариваться только с Белым Домом. Если США будут настаивать на переговорах о прекращении огня, может быть и появится окно возможностей", – высказался эксперт.

По его словам, во время визита в США Владимир Зеленский будет обсуждать этот вопрос с американцами, возможно и с Дональдом Трампом. Но пока сложно сказать, готов ли Трамп к более активным усилиям по принуждению России к прекращению огня в Украине.

"Потери России и Украины по инфраструктуре являются важной предпосылкой для мирных переговоров, но не гарантируют их начало именно сейчас", – высказался собеседник портала "Комментарии".

Обе стороны пытаются создать выгодные для себя условия для начала разговоров о заморозке

Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич отметил, что, с одной стороны, украинские удары по РФ действительно стали большой проблемой для Кремля. Их результат создает возможности для начала разговора о заморозке с совсем других позиций. Так называемое, окно возможностей. Когда внешние партнёры по-другому воспринимают возможности Украины. И пик воздействия, при условии продолжения атак, придётся на начало осени. По крайней мере по нефтяному комплексу. Дальше заработает импорт и заработают "чайники" (малые НПЗ), которые снимут часть проблемы.

"На первый взгляд, Лавров в таких условиях летит просто "просить" о давлении США в вопросах заморозки войны в Украине. Но тут есть одна деталь – логика российских ударов. И это вопрос, в первую очередь, не Киева. Россия имеет свою логику ударов по украинской территории, пик которой так же придётся на начало осени. В чём суть? Во-первых, Одесса и порты. Смотрим данные о воздушных тревогах. По портам Одесской области РФ пытается бить в ежедневном формате. Последние 3 недели активно атакует корабли на рейде. Цель — остановить порты. То есть лишить Украину вести торговлю морем через свою территорию. Как раз во время вывоза урожая. Далее, если не работают порты – работает железная дорога. Тут имеем вторую составляющую российской логики. Атаки не столько и не только на ЖД инфраструктуру, сколько на локомотивы. Которые так быстро не заменишь. И не попросишь у партнёров, хотя бы исходя из того, что ширина ЖД колеи разная. В странах Балтии (единственные страны с таким же стандартом) их не так много", – отметил эксперт.

Он пояснил, проще говоря, РФ пытается осложнить украинскую логистику по вывозу зерна и масел. Тоже к новому урожаю. То есть, обе стороны пытаются создать выгодные для себя условия для начала разговоров о заморозке примерно на октябрь-ноябрь месяц.

"Для РФ крайне выгодным остаётся вариант, когда США являются единственным посредником в таких переговорах. В конце концов, в "американском треке" россия рассчитывает сохранить инициативу. Ведь, как ни крути, но с начала 2025 года мы де-факто обсуждаем "российские предложения" по заморозке. То есть планы и концепции, предложенные штатами на основе консультаций с Кремлём. Но в конце сентября состоится визит Си в Вашингтон. И КНР хочет войти в переговорный процесс. Равно как и страны ЕС. Это уже новые рамки, где для Кремля сложно будет продать Трампу свой функционал "партнёра против Китая". Особенно когда речь идёт о развитии американо-российского сотрудничества, а за столом, где сидят представители других государств "против которых" пытаются договориться два участника процесса. Поэтому первая задача Лаврова сводится к сохранению именно американского трека. Вторая – в создании картинки собственных успехов. Трамп реагирует на информацию об успешных операциях. И для нас это плюс. Российский министр попробует показать "успехи русских" и напугать будущими проблемами, где среди старого списка возникнет тема продовольственной безопасности", – отметил эксперт.

По его словам, для Украины, соответственно, задачи сводятся к поддержанию коммуникации с США в выгодном для нас ключе, а также к обыгрышу темы продовольственной безопасности. И тут целевая группа – страны, которые пытаются демонстрировать "нейтральность". Показать, что действия РФ могут создать проблемы для Африки, ряда государств Азии. В том числе и для КНР.

"Поэтому надеюсь, что кроме украинской просьбы созвать экстренное заседание СБ ООН по вопросам атак на торговые суда в чёрном море, но тут, увы, РФ будет выступать с теми же обвинениями в наш адрес, важна коммуникация со странами Азии, где важным этапом будет возможная поездка министра иностранных дел Украины в Китай. К ней надо готовиться, в том числе и учитывая "продовольственную" повестку. А также говорить о возможностях работы новых транспортных коридоров после заморозки воны. И о проблемах в работе, существующих в результате действий России", – отметил Игорь Тышкевич.

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