Осінь стане вирішальною: чому Москва та Київ різко посилили удари по критичній інфраструктурі

З одного боку, українські удари по РФ справді стали великою проблемою для Кремля. У свою чергу Росія намагається бити по Одесі та портам, щоб послабити логістику в розпал, коли потрібно буде вивозити зерно під новий урожай. Також ворог завдаває ударів по локомотивам, щоб унеможливити експорт залізничною дорогою. Тобто обидві сторони намагаються створити вигідні для себе умови для початку розмов про заморожування приблизно на жовтень-листопад. Про що в цьому зв'язку могло йтися на зустрічі Рубіо та Лаврова? Чи є варіант, все ж таки, вийти на початок переговорів, по суті, цієї осені? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, зібравши думки експертів.

Удари по критичній інфраструктурі. Фото: з відкритих джерел

Втрати Росії та України з інфраструктури є важливою передумовою для переговорів

Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко звернув увагу на те, що зустріч Марка Рубіо та Сергія Лаврова була короткою. Це не переговори, а скоріше зондаж про нинішні передпереговорні позиції.

"Для нас дуже важлива теза Рубіо, що "потрібні нові ідеї". Це фактично відмова від Анкоріджу. Тепер важливо розуміти, чи Москва готова обговорювати "нові ідеї"? Коментарі Рубіо після переговорів з Лавровим справді дають певну, хоч і дуже відносну, надію на відновлення мирних переговорів. Для реального відновлення мирних переговорів необхідна активнішу роль США. У Кремлі готові домовлятися лише з Білим Домом. Якщо США наполягатимуть на переговорах про припинення вогню, можливо, і з'явиться вікно можливостей", – висловився експерт.

За його словами, під час візиту до США Володимир Зеленський обговорюватиме це питання з американцями, можливо, і з Дональдом Трампом. Але поки що складно сказати, чи готовий Трамп до більш активних зусиль з примусу Росії до припинення вогню в Україні.

"Втрати Росії та України по інфраструктурі є важливою передумовою для мирних переговорів, але не гарантують їх початок саме зараз", — сказав співрозмовник порталу "Коментарі".

Обидві сторони намагаються створити вигідні для себе умови для початку розмов про заморожування

Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич зазначив, що, з одного боку, українські удари по РФ справді стали великою проблемою для Кремля. Їхній результат створює можливості для початку розмови про заморожування з зовсім інших позицій. Так зване вікно можливостей. Коли зовнішні партнери інакше сприймають можливості України. І пік дії, за умови продовження атак, припаде на початок осені. Принаймні по нафтовому комплексу. Далі запрацює імпорт та запрацюють "чайники" (малі НПЗ), які знімуть частину проблеми.

"На перший погляд, Лавров у таких умовах летить просто "просити" про тиск США у питаннях заморозки війни в Україні. Але є одна деталь – логіка російських ударів. І це питання насамперед не Києва. Росія має свою логіку ударів по українській території, пік якої так само припаде на початок осені. У чому суть? По-перше, Одеса та порти. Дивимося дані про повітряні тривоги. По портах Одеської області РФ намагається бити у щоденному форматі. Останні 3 тижні активно атакує кораблі на рейді. Мета – зупинити порти. Тобто позбавити Україну торгівлі морем через свою територію. Саме під час вивезення врожаю. Далі, якщо не працюють порти – працює залізниця. Тут маємо другу складову російської логіки. Атаки не так і не тільки на залізничну інфраструктуру, скільки на локомотиви. Які так швидко не заміниш. І не попросиш у партнерів, хоча б виходячи з того, що ширина залізничної колії різна. У країнах Балтії (єдині країни з таким самим стандартом) їх не так багато", – зазначив експерт.

Він пояснив, простіше кажучи, РФ намагається ускладнити українську логістику щодо вивезення зерна та олій. Теж до нового врожаю. Тобто обидві сторони намагаються створити вигідні для себе умови для початку розмов про заморожування приблизно на жовтень-листопад місяць.

"Для РФ украй вигідним залишається варіант, коли США є єдиним посередником у таких переговорах. Зрештою, в "американському треку" росія розраховує зберегти ініціативу. Адже, як не крути, але з початку 2025 року ми де-факто обговорюємо "російські пропозиції" щодо заморожування. Тобто плани та концепції, запропоновані штатами на основі консультацій із Кремлем. Але наприкінці вересня відбудеться візит Сі до Вашингтона. І КНР хоче увійти до переговорного процесу. Так само як і країни ЄС. Це вже нові рамки, де для Кремля складно продатиме Трампу свій функціонал "партнера проти Китаю". Особливо коли йдеться про розвиток американо-російської співпраці, а за столом, де сидять представники інших держав, проти яких намагаються домовитися два учасники процесу. Тому перше завдання Лаврова зводиться до збереження саме американського треку. Друга — у створенні картинки власних успіхів. Трамп реагує на інформацію про успішні операції. І для нас це є плюс. Російський міністр спробує показати "успіхи росіян" та налякати майбутніми проблемами, де серед старого списку виникне тема продовольчої безпеки", – зазначив експерт.

За його словами, для України відповідно завдання зводяться до підтримки комунікації зі США у вигідному для нас ключі, а також до обіграшу теми продовольчої безпеки. І тут цільова група – країни, які намагаються демонструвати "нейтральність". Показати, що дії РФ можуть створити проблеми для Африки, низки країн Азії. У тому числі й у КНР.

"Тому сподіваюся, що окрім українського прохання скликати екстрене засідання РБ ООН з питань атак на торгові судна в чорному морі, але тут, на жаль, РФ виступатиме з тими самими звинуваченнями на нашу адресу, важлива комунікація з країнами Азії, де важливим етапом буде можлива поїздка міністра закордонних справ України до Китаю. До неї треба готуватися, в тому числі і з огляду на "продовольчу" повістку. А також говорити про можливості роботи нових транспортних коридорів після заморожування вони. І про проблеми у роботі, які існують внаслідок дій Росії", – зазначив Ігор Тишкевич.

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