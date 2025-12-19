Тоді Путін точно буде стояти на колінах: Заходу поставили категоричну умову

Якщо очільник Кремля Володимир Путін відмовиться погодитися з вимогами Заходу щодо збереження територіальної цілісності України та надання їй реальних гарантій безпеки, міжнародні партнери мають перейти до наджорсткого формату тиску на Росію.

Фото: з відкритих джерел

Про це заявив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж у коментарі для "Telegraf".

За його словами, у разі подальшої неконструктивної позиції Москви Сполучені Штати та європейські країни повинні діяти спільно й кардинально переглянути підхід до військової допомоги Україні. Йдеться не про поступове нарощування підтримки, а про різке та масштабне посилення постачання озброєнь.

Генерал наголосив, що обсяги військової техніки та засобів ураження мають зрости в рази, а за окремими напрямами — на порядки. Такий крок, за його оцінкою, здатен суттєво змінити баланс сил на фронті та знецінити присутність російського угруповання на окупованих територіях.

Маломуж також зазначив, що вирішальним чинником може стати удар по найближчому оточенню російського лідера. Він вважає необхідним запровадження повномасштабних санкцій проти представників російської верхівки — великого бізнесу, олігархів і членів їхніх родин — із повним блокуванням активів і фінансових ресурсів.

На думку ексглави СЗР, Захід уже використав дипломатичні інструменти й надав Кремлю можливість для компромісу. Якщо ж Росія не змінить позицію, має бути задіяний сценарій максимально жорсткого економічного та військово-політичного тиску з метою примусу до миру.

Як вже писали "Коментарі", російський правитель Володимир Путін заявив, що Кремль нібито прагне, аби у 2026 році не виникало "військових конфліктів". Про це очільник РФ повідомив під час відповіді на запитання громадян, передають російські ЗМІ.