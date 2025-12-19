Тогда Путин точно будет стоять на коленях: Западу поставили категорическое условие

Если глава Кремля Владимир Путин откажется согласиться с требованиями Запада по сохранению территориальной целостности Украины и предоставлению ей реальных гарантий безопасности, международные партнеры должны перейти к сверхжесткому формату давления на Россию.

Об этом заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в комментарии для "Telegraf".

По его словам, в случае дальнейшей неконструктивной позиции Москвы, Соединенные Штаты и европейские страны должны действовать совместно и кардинально пересмотреть подход к военной помощи Украине. Речь идет не о постепенном наращивании поддержки, а о резком и масштабном усилении поставок вооружений.

Генерал подчеркнул, что объемы военной техники и средств поражения должны возрасти в разы, а по отдельным направлениям – на порядки. Такой шаг, по его оценке, способен существенно изменить баланс сил на фронте и обесценить присутствие российской группировки на оккупированных территориях.

Маломуж также отметил, что решающим фактором может стать удар по ближайшему окружению российского лидера. Он считает необходимым введение полномасштабных санкций против представителей российской верхушки — крупного бизнеса, олигархов и членов их семей — с полной блокировкой активов и финансовых ресурсов.

По мнению эксглавы СВР, Запад уже использовал дипломатические инструменты и предоставил Кремлю возможность компромисса. Если Россия не изменит позицию, должен быть задействован сценарий максимально жесткого экономического и военно-политического давления с целью принуждения к миру.

