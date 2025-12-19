logo

Война с Россией Тогда Путин точно будет стоять на коленях: Западу поставили категорическое условие
Тогда Путин точно будет стоять на коленях: Западу поставили категорическое условие

Мероприятие должно быть готово пересмотреть тактику в отношении России, если мирные договоренности сорвутся.

19 декабря 2025, 16:15
Автор:
Клименко Елена

Если глава Кремля Владимир Путин откажется согласиться с требованиями Запада по сохранению территориальной целостности Украины и предоставлению ей реальных гарантий безопасности, международные партнеры должны перейти к сверхжесткому формату давления на Россию.

Фото: из открытых источников

Об этом заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в комментарии для "Telegraf".

По его словам, в случае дальнейшей неконструктивной позиции Москвы, Соединенные Штаты и европейские страны должны действовать совместно и кардинально пересмотреть подход к военной помощи Украине. Речь идет не о постепенном наращивании поддержки, а о резком и масштабном усилении поставок вооружений.

Генерал подчеркнул, что объемы военной техники и средств поражения должны возрасти в разы, а по отдельным направлениям – на порядки. Такой шаг, по его оценке, способен существенно изменить баланс сил на фронте и обесценить присутствие российской группировки на оккупированных территориях.

Маломуж также отметил, что решающим фактором может стать удар по ближайшему окружению российского лидера. Он считает необходимым введение полномасштабных санкций против представителей российской верхушки — крупного бизнеса, олигархов и членов их семей — с полной блокировкой активов и финансовых ресурсов.

По мнению эксглавы СВР, Запад уже использовал дипломатические инструменты и предоставил Кремлю возможность компромисса. Если Россия не изменит позицию, должен быть задействован сценарий максимально жесткого экономического и военно-политического давления с целью принуждения к миру.

Как уже писали "Комментарии", российский правитель Владимир Путин заявил, что Кремль якобы стремится к тому, чтобы в 2026 году не возникало "военных конфликтов". Об этом глава РФ сообщил во время ответа на вопросы граждан, передают российские СМИ.



