Точка неповернення України: озвучено жахливий прогноз

Переговорний трек щодо умов завершення війни в Україні триває. Лідер країни-агресора Володимир Путін заявив, що запропонований США мирний план може лягти в основу майбутніх домовленостей. Також Путін зробив декілька заяв щодо війни в Україні. Серед них і те, що нібито РФ зупинять бойові дії, якщо Україна виведе війська з Донбасу.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовослужбовиця, громадська діячка, волонтерка Марія Берлінська прокоментувала заяву російського лідера Володимира Путіна спрогнозувала, чим це обернеться для України.

“Запам'ятайте цю новину. Це наша точка неповернення. Міна уповільненої дії під нашу державність. Якщо ми на це погодимось — ми викупимо собі кілька років відносного спокою. Але за це заплатимо ще вищу ціну — передамо війну своїм дітям. Значно більшу і страшнішу війну”, — переконана волонтерка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про продовження мирного треку. За його словами, спільна робота української та американської делегацій для розвитку результату, що був досягнутий у Женеві, продовжиться наприкінці цього тижня.

Він наголосив на важливості не втрачати продуктивності та працювати швидко. Єрмак наголосив, що ключова, спільна з партнерами мета, залишається незмінною — якомога швидше досягнення тривалого та достойного миру для України.

Керівник Офісу президента повідомив, що як було в Женеві, так і зараз українська делегація до конструктивної розмови, щоб досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни.



