Точка неповернення України: озвучено жахливий прогноз

Кречмаровская Наталия
Переговорний трек щодо умов завершення війни в Україні триває. Лідер країни-агресора Володимир Путін заявив, що запропонований США мирний план може лягти в основу майбутніх домовленостей. Також Путін зробив декілька заяв щодо війни в Україні. Серед них і те, що нібито РФ зупинять бойові дії, якщо Україна виведе війська з Донбасу.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Військовослужбовиця, громадська діячка, волонтерка Марія Берлінська прокоментувала заяву російського лідера Володимира Путіна спрогнозувала, чим це обернеться для України.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про продовження мирного треку. За його словами, спільна робота української та американської делегацій для розвитку результату, що був досягнутий у Женеві, продовжиться наприкінці цього тижня.
Він наголосив на важливості не втрачати продуктивності та працювати швидко. Єрмак наголосив, що ключова, спільна з партнерами мета, залишається незмінною — якомога швидше досягнення тривалого та достойного миру для України.
Керівник Офісу президента повідомив, що як було в Женеві, так і зараз українська делегація до конструктивної розмови, щоб досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни.