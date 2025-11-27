logo

Точка невозврата Украины: озвучен ужасный прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Точка невозврата Украины: озвучен ужасный прогноз

Волонтер Мария Берлинская озвучила ужасный прогноз для Украины

27 ноября 2025, 18:29
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Переговорный трек по условиям завершения войны в Украине продолжается. Лидер страны-агрессора Владимир Путин заявил, что предложенный США мирный план может лечь в основу будущих договоренностей. Также Путин сделал несколько заявлений по поводу войны в Украине. Среди них и то, что якобы РФ остановят боевые действия, если Украина выведет войска из Донбасса.

Точка невозврата Украины: озвучен ужасный прогноз

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военнослужащая, общественный деятель, волонтер Мария Берлинская прокомментировала заявление российского лидера Владимира Путина спрогнозировала, чем это обернется для Украины.

"Запомните эту новость. Это наша точка невозврата. Мина замедленного действия под нашу государственность. Если мы на это согласимся — мы выкупим себе несколько лет относительного покоя. Но за это заплатим еще более высокую цену — передадим войну своим детям. Значительно большую и более страшную войну", — убеждена волонтер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал о продолжении мирного трека. По его словам, совместная работа украинской и американской делегаций по развитию результата, который был достигнут в Женеве, продолжится в конце этой недели.

Он отметил важность не терять производительности и работать быстро. Ермак подчеркнул, что ключевая, общая с партнерами цель, остается неизменной – как можно скорее достижение длительного и достойного мира для Украины.

Руководитель Офиса президента сообщил, что как было в Женеве, так и сейчас украинская делегация к конструктивному разговору, чтобы добиться ощутимого прогресса в определении шагов по окончании войны.




Источник: https://t.me/MariaBerlinska/4682
