Тисячі повернулися додому: з полону звільнили вже понад 9 тисяч українців

Україна продовжує повертати своїх громадян із російського полону, і кількість звільнених уже досягла значної позначки. Йдеться як про військовослужбовців, так і про цивільних, які опинилися в полоні в різні періоди війни. Загалом додому вже повернули 9048 українців, і робота в цьому напрямку триває безперервно.

Україна повернула 9048 людей із російського полону: що відомо

Як повідомляють "Коментарі", про результати повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Кого вдалося повернути

За словами омбудсмена, серед звільнених є представники різних категорій. Це військові з різних підрозділів – зокрема морські піхотинці, десантники, прикордонники, а також бійці, які перебували в найгарячіших точках фронту.

Окрему увагу приділяють поверненню цивільних, серед яких журналісти, керівники громад, мери міст і працівники критичної інфраструктури, зокрема енергетики.

Також ведеться робота щодо людей, які потрапили в полон ще до початку повномасштабного вторгнення.

Як відбувається процес повернення

Кожен випадок ретельно перевіряється. За словами Лубінця, спеціалісти звіряють дані по кожній людині, щоб уникнути помилок.

Саме завдяки цій роботі вдається знаходити людей, яких раніше вважали зниклими безвісти, і підтверджувати їх перебування в полоні з подальшим поверненням додому.

Наразі вже підготовлено необхідні списки та документи для наступних етапів обміну.

Чого чекати далі

Українська сторона продовжує переговори з росією щодо гуманітарних питань. Робота ведеться на постійній основі, і найближчим часом можливі нові позитивні новини для родин полонених.

Влада наголошує: процес повернення триває, і кожен випадок залишається в центрі уваги, незалежно від обставин потрапляння в полон.

