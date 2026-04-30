Тысячи вернулись домой: из плена освободили уже более 9 тысяч украинцев
Тысячи вернулись домой: из плена освободили уже более 9 тысяч украинцев

Власти готовят новые обмены, среди уволенных – военные и гражданские.

30 апреля 2026, 21:14
Проніна Анна

Украина продолжает возвращать своих граждан из российского плена, и количество уволенных уже достигло значительной отметки. Речь идет как о военнослужащих, так и о гражданских, оказавшихся в плену в разные периоды войны. В общей сложности домой уже вернули 9048 украинцев, и работа в этом направлении продолжается непрерывно .

Украина вернула 9048 человек из российского плена: что известно

Как сообщают "Комментарии", о результатах сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Кого удалось вернуть

По словам омбудсмена, среди уволенных есть представители разных категорий. Это военные из разных подразделений – в частности морские пехотинцы, десантники, пограничники, а также находившиеся в самых горячих точках фронта бойцы.

Отдельное внимание уделяется возвращению гражданских , среди которых журналисты, руководители общин, мэры городов и работники критической инфраструктуры, в частности энергетики.

Также ведется работа по людям, попавшим в плен еще до начала полномасштабного вторжения.

Как происходит процесс возвращения

Каждый случай тщательно проверяется. По словам Лубинца, специалисты сверяют данные по каждому человеку во избежание ошибок.

Именно благодаря этой работе удается находить людей, ранее считавшихся пропавшими без вести , и подтверждать их пребывание в плену с последующим возвращением домой.

Уже подготовлены необходимые списки и документы для последующих этапов обмена.

Чего ждать дальше

Украинская сторона продолжает переговоры с россией по гуманитарным вопросам. Работа ведется на постоянной основе и в ближайшее время возможны новые положительные новости для семей пленных.

Власть отмечает: процесс возврата продолжается, и каждый случай остается в центре внимания , независимо от обстоятельств попадания в плен.

Читайте также в "Кометарях", что командир Сил беспилотных систем "Мадяр" заявил , что после войны украинцам не стоит рассчитывать на возвращение к мирной жизни в том виде, каким оно было до полномасштабного вторжения.



