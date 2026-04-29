Тисячі одиниць зброї на руках: що відбувається на Донеччині
Тисячі одиниць зброї на руках: що відбувається на Донеччині

Кампанія триває, а кількість офіційно зареєстрованої зброї продовжує зростати.

29 квітня 2026, 22:17
Автор:
Проніна Анна

У Донецькій області триває масштабна кампанія з декларування вогнепальної зброї, і її результати вже привертають увагу. Йдеться про тисячі одиниць, які перебувають у громадян та поступово переходять у легальне поле. Цей процес має ключове значення для контролю обігу зброї та безпеки в регіоні.

Понад 2200 одиниць зброї задекларували на Донеччині: поліція звернулася до громадян

Як повідомляють "Коментарі", про це інформують у поліції Донеччини. Зазначають, що станом на зараз на обліку вже перебуває 2251 одиниця вогнепальної зброї.

Яку саме зброю декларують

За даними правоохоронців, серед задекларованого найбільшу частку становить автоматична зброя – 2060 одиниць, що є переважною більшістю від загальної кількості. Також громадяни задекларували:

78 гладкоствольних рушниць
71 карабін і гвинтівку
42 пістолети

Окрім цього, на облік поставлено значний обсяг боєприпасів – майже 2,4 мільйона одиниць, що свідчить про масштаб процесу та його важливість для регіону.

Навіщо потрібне декларування

Правоохоронці наголошують: кампанія спрямована на те, щоб зброя, яка опинилася у цивільних, перебувала під контролем держави. Легалізація дозволяє уникнути кримінальної відповідальності та водночас підвищує рівень безпеки.

Громадяни можуть задекларувати як знайдену, так і наявну зброю у встановленому законом порядку. Це особливо актуально в умовах війни, коли кількість зброї в обігу значно зросла.

Як це зробити

Для декларування необхідно звернутися до найближчого підрозділу поліції або повідомити про наявність зброї за номером 102. Процедура передбачає офіційне оформлення та внесення даних до обліку.

Правоохоронці закликають не зволікати, адже кампанія триває, і це можливість узаконити зброю без негативних наслідків.

Читайте такожь в "Коментарях", скільки дронів було знищено ЗСУ на Донеччині.



