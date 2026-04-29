Понад 3500 знищених ворожих дронів за місяць: вражаючі результати ППО «Азову»

Російські війська продовжують масовано застосовувати безпілотники на фронті та проти мирного населення, однак українська протиповітряна оборона дає потужну відсіч. Лише за один місяць результати роботи ППО показали масштаби цієї боротьби. Кількість знищених дронів уже обчислюється тисячами, що свідчить про інтенсивність атак і водночас ефективність захисту.

Бійці «Азову» за квітень збили понад 3500 російських дронів над Донеччиною

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує пресслужба 1-го корпусу НГУ "Азов". Протягом квітня українські військові збили понад 3500 ударних дронів над територією Донецької області.

Масштаби атак зростають

За даними військових, противник постійно нарощує використання безпілотників різних типів. Ворожі сили застосовують їх як проти позицій Сил оборони України, так і проти цивільної інфраструктури. Фактично щоденні атаки дронами стали новою реальністю війни, що створює постійне навантаження на систему ППО.

У самому підрозділі наголошують: чим більше дронів запускає ворог, тим більше цілей вдається знищити українським захисникам. Це свідчить про адаптацію військових до нових умов ведення бойових дій.

Конкретні результати за квітень

За офіційними даними, підрозділи протиповітряної оборони 1-го корпусу НГУ "Азов" знищили:

3585 ударних безпілотників літакового типу

156 розвідувальних безпілотників літакового типу

416 ударних дронів коптерного типу

114 розвідувальних коптерних дронів

Такі цифри демонструють не лише інтенсивність атак, а й системну роботу української ППО. Йдеться про тисячі перехоплених цілей, які могли завдати значної шкоди як військовим, так і цивільним.

Що це означає для фронту

Знищення великої кількості дронів безпосередньо впливає на ситуацію на полі бою. Безпілотники активно використовуються для розвідки, коригування вогню та нанесення ударів. Їхнє знищення знижує точність атак ворога і ускладнює планування операцій.

Крім того, ефективна робота ППО допомагає захищати цивільне населення, яке дедалі частіше стає мішенню для атак.

