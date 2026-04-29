Более 3500 уничтоженных вражеских дронов в месяц: впечатляющие результаты ПВО «Азова»

Российские войска продолжают массированно применять беспилотники на фронте и против мирного населения, однако украинская противовоздушная оборона дает мощный отпор. Только за один месяц результаты работы ПВО показали масштабы этой борьбы. Количество уничтоженных дронов уже исчисляется тысячами, что свидетельствует об интенсивности атак и одновременно эффективности защиты .

Бойцы «Азова» за апрель сбили более 3500 российских дронов над Донбасом

Как сообщают "Комментарии", об этом информирует пресс-служба 1-го корпуса НГУ "Азов". В течение апреля украинские военные сбили более 3500 ударных дронов над территорией Донецкой области.

Масштабы атак растут

По данным военных, противник постоянно наращивает использование беспилотников разных типов. Враждебные силы применяют их как против позиций сил обороны Украины, так и против гражданской инфраструктуры. Фактически ежедневные атаки дронами стали новой реальностью войны , создающей постоянную нагрузку на систему ПВО.

В самом подразделении подчеркивают: чем больше дронов запускает враг, тем больше целей удается уничтожить украинским защитникам. Это свидетельствует об адаптации военных к новым условиям ведения боевых действий.

Конкретные результаты за апрель

По официальным данным, подразделения противовоздушной обороны 1-го корпуса НГУ "Азов" уничтожили:

3585 ударных беспилотников самолетного типа

156 разведывательных беспилотников самолетного типа

416 ударных дронов коптерного типа

114 разведывательных коптерных дронов

Такие цифры демонстрируют не только интенсивность атак, но и системную работу ПВО. Речь идет о тысячах перехваченных целей, которые могли нанести значительный ущерб как военным, так и гражданским .

Что это означает для фронта

Уничтожение большого количества дронов оказывает непосредственное влияние на ситуацию на поле боя. Беспилотники активно используются для разведки, коррекции огня и нанесения ударов. Их уничтожение снижает точность атак врага и усложняет планирование операций .

Кроме того, эффективная работа ПВО помогает защищать гражданское население, которое все чаще становится мишенью атак.

