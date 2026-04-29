Тысячи единиц оружия на руках: что происходит на Донбассе

В Донецкой области продолжается масштабная кампания по декларированию огнестрельного оружия, и его результаты уже привлекают внимание. Речь идет о тысячах единиц, которые находятся у граждан и постепенно переходят в легальное поле. Этот процесс имеет ключевое значение для контроля обращения оружия и безопасности в регионе .

Более 2200 единиц оружия задекларировали в Донецкой области: полиция обратилась к гражданам

Как сообщают "Комментарии", об этом информируют в полиции Донбасса. Отмечают, что на сегодняшний день на учете уже состоит 2251 единица огнестрельного оружия.

Какое именно оружие декларируют

По данным правоохранителей, среди задекларированного наибольшую долю составляет автоматическое оружие – 2060 единиц , что является подавляющим большинством от общего количества. Также граждане задекларировали:

78 гладкоствольных ружей

71 карабин и винтовку

42 пистолета

Кроме того, на учет поставлен значительный объем боеприпасов – почти 2,4 миллиона единиц , что свидетельствует о масштабе процесса и его важности для региона.

Зачем нужно декларирование

Правоохранители отмечают: кампания направлена на то, чтобы оказавшееся в гражданских оружие находилось под контролем государства. Легализация позволяет избежать уголовной ответственности и одновременно повышает уровень безопасности .

Граждане могут задекларировать как найденное, так и имеющееся оружие в установленном законом порядке. Это особенно актуально в условиях войны, когда количество оружия в обращении значительно выросло.

Как это сделать

Для декларирования необходимо обратиться в ближайшее подразделение полиции или сообщить о наличии оружия по номеру 102. Процедура предусматривает официальное оформление и внесение данных в учет.

Правоохранители призывают не медлить , ведь кампания продолжается, и это возможность узаконить оружие без негативных последствий.

