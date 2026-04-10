Тісна співпраця Києва із сусідом РФ довела Кремль до істерики: розкрито причину

Реакція Росії на інвестиції японської компанії Terra Drone в українського виробника безпілотників вказує на серйозну стурбованість Кремля щодо можливого зміцнення співпраці між Японією та Україною в оборонному секторі. Москву турбує, що такі кроки можуть стати сигналом до скасування тривалої заборони на експорт зброї з Японії. Це припущення висловив експерт з міжнародних відносин Джеймс Браун в інтерв'ю South China Morning Post.

За словами Брауна, Японія шукає можливості для обміну досвідом з Україною в використанні безпілотників в умовах війни, особливо на тлі російської агресії на території української держави. Окрім того, він вказує, що Кремль побоюється посилення японської участі в оборонних проєктах України, що може змінити баланс сил у регіоні.

Причина протесту Росії пов'язана з інвестицією японської компанії Terra Drone у виробництво перехоплювальних безпілотників в Україні. У відповідь на це МЗС Росії викликало посла Японії для висловлення офіційного протесту. У Москві заявили, що цей крок є "відверто ворожим", адже українські дрони активно використовуються в бойових діях проти російських військ. Крім того, російська сторона зазначила, що політика уряду Японії під керівництвом прем’єрки Санае Такаїчі призвела до серйозного загострення двосторонніх відносин.

Японія наразі не коментує інцидент. Проте варто зазначити, що в березні цього року Terra Drone оголосила про інвестиції в українську компанію Amazing Drones, яка спеціалізується на створенні БпЛА для перехоплення ворожих ракет і безпілотників. Це є частиною спільного проєкту з розробки нового типу дронів, здатних знищувати ракети за допомогою таранних ударів або підриву на близькій відстані.

