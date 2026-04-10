Тесное сотрудничество Киева с соседом РФ довело Кремль до истерики: раскрыта причина

Реакция России на инвестиции японской компании Terra Drone у украинского производителя беспилотников указывает на серьезную обеспокоенность Кремля по поводу возможного укрепления сотрудничества между Японией и Украиной в оборонном секторе. Москву беспокоит, что такие шаги могут стать сигналом отмены длительного запрета на экспорт оружия из Японии. Это предположение высказал эксперт по международным отношениям Джеймс Браун в интервью South China Morning Post.

По словам Брауна, Япония ищет возможности обмена опытом с Украиной в использовании беспилотников в условиях войны, особенно на фоне российской агрессии на территории украинского государства. Кроме того, он отмечает, что Кремль опасается усиления японского участия в оборонных проектах Украины, что может изменить баланс сил в регионе.

Причина протеста России связана с инвестицией японской компании Terra Drone в производство перехватчиков в Украине. В ответ на это МИД России вызвал посла Японии для выражения официального протеста. В Москве заявили, что этот шаг "откровенно враждебный", ведь украинские дроны активно используются в боевых действиях против российских войск. Кроме того, российская сторона отметила, что политика правительства Японии под руководством премьера Санаэ Такаичи привела к серьезному обострению двусторонних отношений.

Япония не комментирует инцидент. Однако стоит отметить, что в марте этого года Terra Drone объявила об инвестициях в украинскую компанию Amazing Drones, специализирующуюся на создании БПЛА для перехвата вражеских ракет и беспилотников. Это часть совместного проекта по разработке нового типа дронов, способных уничтожать ракеты с помощью таранных ударов или подрыва на близком расстоянии.

