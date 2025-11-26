Тиск посилюється: про що попередив Україну міністр армії США Дрісколл

Міністр армії США Ден Дрісколл попередив українських офіційних осіб у Києві, що ЗСУ зіткнулися з важкою ситуацією на полі бою і зазнають неминучої поразки від російських військ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "NBC News".

Ден Дрісколл. Фото: із відкритих джерел

Посилаючись на джерела ЗМІ зазначає, що Дрісколл під час візиту до Києва минулого тижня сказав українським колегам, що росіяни нарощують масштаб та темп своїх повітряних атак.

Він попередив, що РФ здатна вести бойові дії нескінченно. Як стверджував міністр, згодом ситуація в Україні лише погіршуватиметься, тому домовитися про мирне врегулювання краще зараз, ніж опинитися в майбутньому ще в більш слабкому становищі.

Крім того, делегація США поінформувала, що американська оборонна промисловість не зможе продовжувати постачати Україні зброю та засоби ППО в обсягах, необхідних для захисту інфраструктури та населення країни.

За словами двох джерел, попередження Дріскола прозвучало після того, як той представив підтриманий США мирний план, який офіційні особи Києва розцінили як капітуляцію перед Москвою.

"Посол був в основному наступним: ви програєте і вам потрібно прийняти угоду", — сказав один із джерел.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у переговорах щодо мирного плану для України та Росії залишилося "кілька невирішених пунктів". Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування із журналістами на борту Air Force 1.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп відмовився від встановленого раніше терміну – четверга – для того, щоб Україна погодилася на запропонований США мирний план, і відмахнувся від повідомлення про те, що американський переговорник Стів Уіткофф нібито інструктував росіян, як їм слід вибудовувати підхід до американського лідера.



