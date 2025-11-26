Трамп высказался о сдаче украинских территорий

В переговорах по мирному плану для Украины и России остались "несколько нерешенных пунктов". Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами на борту Air Force 1.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американский лидер также оправдал необходимость территориальных уступок со стороны Киева, ссылаясь на успешные продвижения российских войск и желание сохранить жизни.

"Смотрите, как все идет: если взглянуть, все движется в одном направлении (речь идет о линии фронта – ред.). Так что в итоге эта земля в ближайшие несколько месяцев может и так быть захвачена Россией. Так хотите ли вы воевать и потерять еще 50-60 тысяч человек? Или хотите сделать что-то сейчас?", – отметил президент США.

По его словам, процесс согласования мирного соглашения является сложным, но стороны "начинают понимать", что договоренность может быть выгодной для всех. Он отметил, что первоначальный план состоял из 28 пунктов, однако сейчас он сократился до 22, большинство из которых уже согласовано.

Относительно территориального вопроса и линии разграничения, Трамп пояснил, что ведутся дискуссии об "упорядочении границы".

"Они говорят о том, чтобы... попытаться очистить границу. Вы знаете, вы не проводите границу через дом. Вы не можете проводить границу посередине шоссе. Поэтому они пытаются что-то придумать. Это сложный процесс и не такой быстрый", – отметил глава Белого дома.

На вопрос о гарантиях безопасности для Украины и роли США, Трамп отметил роль Европы. Он подчеркнул, что европейские партнеры будут "в значительной степени вовлечены" в этот процесс, поскольку они "действительно хотят, чтобы это закончилось".

