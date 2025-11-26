Трамп высказался о сдаче украинских территорий

Рубрики
Кравцев Сергей
В переговорах по мирному плану для Украины и России остались "несколько нерешенных пунктов". Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами на борту Air Force 1.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Американский лидер также оправдал необходимость территориальных уступок со стороны Киева, ссылаясь на успешные продвижения российских войск и желание сохранить жизни.
По его словам, процесс согласования мирного соглашения является сложным, но стороны "начинают понимать", что договоренность может быть выгодной для всех. Он отметил, что первоначальный план состоял из 28 пунктов, однако сейчас он сократился до 22, большинство из которых уже согласовано.
Относительно территориального вопроса и линии разграничения, Трамп пояснил, что ведутся дискуссии об "упорядочении границы".
На вопрос о гарантиях безопасности для Украины и роли США, Трамп отметил роль Европы. Он подчеркнул, что европейские партнеры будут "в значительной степени вовлечены" в этот процесс, поскольку они "действительно хотят, чтобы это закончилось".
