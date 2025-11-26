Трамп висловився про здачу українських територій

У переговорах щодо мирного плану для України та Росії залишилися "кілька невирішених пунктів". Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування із журналістами на борту Air Force 1.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Американський лідер також виправдав необхідність територіальних поступок з боку Києва, посилаючись на успішні поступи російських військ та бажання зберегти життя.

"Дивіться, як все йде: якщо поглянути, все рухається в одному напрямку (йдеться про лінію фронту – ред.). Тож у підсумку ця земля в найближчі кілька місяців може і так бути захоплена Росією. Тож чи хочете ви воювати і втратити ще 50-60 тисяч людей? Або хочете зробити щось зараз?", – зазначив президент США.

За його словами, процес узгодження мирної угоди є складним, але сторони "починають розуміти", що домовленість може бути вигідною для всіх. Він зазначив, що початковий план складався з 28 пунктів, проте зараз він скоротився до 22, більшість із яких уже погоджено.

Щодо територіального питання та лінії розмежування, Трамп пояснив, що точаться дискусії про "упорядкування кордону".

"Вони говорять про те, щоб... спробувати очистити кордон. Ви знаєте, ви не проводите кордон через будинок. Ви не можете проводити кордон посередині шосе. Тож вони намагаються щось придумати. Це складний процес і не такий швидкий", — зазначив голова Білого дому.

На питання щодо гарантій безпеки для України та ролі США, Трамп відзначив роль Європи. Він наголосив, що європейські партнери будуть "значною мірою залучені" до цього процесу, оскільки вони "справді хочуть, щоб це закінчилося".

Читайте також на порталі "Коментарі" — представник російського диктатора Кирила Дмитрієва спростував інформацію Bloomberg про те, що бізнесмен Стів Віткофф нібито консультував росіян щодо того, як краще презентувати Дональду Трампу мирний план по Україні. За його словами, публікація є "фейком", а її автори — "підбурювачами війни", які нібито прагнуть зірвати "мирний процес".



