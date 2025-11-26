logo

Давление усиливается: о чем предупредил Украину министр армии США Дрисколл
commentss НОВОСТИ Все новости

Давление усиливается: о чем предупредил Украину министр армии США Дрисколл

NBC News отметил, министр армии США отметил, что РФ способна вести боевые действия бесконечно

26 ноября 2025, 07:33
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр армии США Дэн Дрисколл предупредил украинских официальных лиц в Киеве, что ВСУ столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российских войск. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "NBC News".

Давление усиливается: о чем предупредил Украину министр армии США Дрисколл

Дэн Дрисколл. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, что Дрисколл во время визита в Киев на прошлой неделе сказал украинским коллегам, что россияне наращивают масштаб и темп своих воздушных атак.

Он предупредил, что РФ способна вести боевые действия бесконечно. Как утверждал министр, со временем ситуация в Украине будет только ухудшаться, поэтому договориться о мирном урегулировании лучше сейчас, чем оказаться в будущем в еще более слабом положении.

Кроме того, делегация США проинформировала, что американская оборонная промышленность не сможет продолжать поставлять Украине оружие и средства ПВО в объемах, необходимых для защиты инфраструктуры и населения страны.

По словам двух источников, предупреждение Дрисколла прозвучало после того, как тот представил поддержанный США мирный план, который официальные лица Киева расценили как капитуляцию перед Москвой.

"Посол был в основном следующим: вы проигрываете и вам нужно принять сделку", — сказал один из источников.

Читайте также на портале "Комментарии" — в переговорах по мирному плану для Украины и России остались "несколько нерешенных пунктов". Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами на борту Air Force 1.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп отказался от установленного ранее срока – четверга – для того, чтобы Украина согласилась на предложенный США мирный план, и отмахнулся от сообщения о том, что американский переговорщик Стив Уиткофф якобы инструктировал россиян, как им следует выстраивать подход к американскому лидеру по этому вопросу.




Источник: https://www.nbcnews.com/politics/white-house/us-army-secretary-warned-ukraine-imminent-defeat-pushing-initial-peace-rcna245704
