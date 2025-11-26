Рубрики
Министр армии США Дэн Дрисколл предупредил украинских официальных лиц в Киеве, что ВСУ столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российских войск. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "NBC News".
Дэн Дрисколл. Фото: из открытых источников
Ссылаясь на источники СМИ отмечает, что Дрисколл во время визита в Киев на прошлой неделе сказал украинским коллегам, что россияне наращивают масштаб и темп своих воздушных атак.
Он предупредил, что РФ способна вести боевые действия бесконечно. Как утверждал министр, со временем ситуация в Украине будет только ухудшаться, поэтому договориться о мирном урегулировании лучше сейчас, чем оказаться в будущем в еще более слабом положении.
Кроме того, делегация США проинформировала, что американская оборонная промышленность не сможет продолжать поставлять Украине оружие и средства ПВО в объемах, необходимых для защиты инфраструктуры и населения страны.
По словам двух источников, предупреждение Дрисколла прозвучало после того, как тот представил поддержанный США мирный план, который официальные лица Киева расценили как капитуляцию перед Москвой.
