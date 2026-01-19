Тиск не припиняється: у ЗСУ назвали дві області, де РФ активно шукає слабкі місця в обороні

Рубрики
Кравцев Сергей
Російські війська активізували спроби виявити слабкі місця в українській обороні вздовж усього державного кордону в східній частині Сумської та Харківської областей. Про це повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телеканалу "Суспільне".
Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел
За його словами, найбільш напруженою залишається ситуація на Лиманському та Куп’янському напрямках, а також у районі Вовчанська та навколишніх населених пунктів. Водночас противник дедалі активніше "промацує" прикордонну лінію на ділянках, які раніше не вважалися пріоритетними.
Як приклад він навів район Дегтярного, де існує виступ української території вглиб РФ, а також Великобурлуцьку місцевість. Саме на цих ділянках фіксуються спроби просування російських підрозділів.
За словами представника ООС, противник наразі підтримує постійний, хоча й не максимальний, тиск уздовж усієї лінії оборони, поєднуючи наземну активність із масованим застосуванням дистанційних засобів ураження.
Зокрема, в прикордонних районах російські окупанти активно використовують керовані авіаційні бомби. За даними української сторони, на кожному з напрямків фіксується до десятка ударів КАБами, що суттєво ускладнює безпекову ситуацію та створює додаткову загрозу для оборонних позицій і цивільної інфраструктури.
