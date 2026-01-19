Тиск не припиняється: у ЗСУ назвали дві області, де РФ активно шукає слабкі місця в обороні

Російські війська активізували спроби виявити слабкі місця в українській обороні вздовж усього державного кордону в східній частині Сумської та Харківської областей. Про це повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телеканалу "Суспільне".

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, найбільш напруженою залишається ситуація на Лиманському та Куп’янському напрямках, а також у районі Вовчанська та навколишніх населених пунктів. Водночас противник дедалі активніше "промацує" прикордонну лінію на ділянках, які раніше не вважалися пріоритетними.

"Росіяни намагаються шукати слабкі місця в українській обороні вздовж кордону як на Сумщині, так і на Харківщині. Є спроби його переходу на окремих напрямках, які раніше не були настільки активними", — наголосив Трегубов.

Як приклад він навів район Дегтярного, де існує виступ української території вглиб РФ, а також Великобурлуцьку місцевість. Саме на цих ділянках фіксуються спроби просування російських підрозділів.

За словами представника ООС, противник наразі підтримує постійний, хоча й не максимальний, тиск уздовж усієї лінії оборони, поєднуючи наземну активність із масованим застосуванням дистанційних засобів ураження.

Зокрема, в прикордонних районах російські окупанти активно використовують керовані авіаційні бомби. За даними української сторони, на кожному з напрямків фіксується до десятка ударів КАБами, що суттєво ускладнює безпекову ситуацію та створює додаткову загрозу для оборонних позицій і цивільної інфраструктури.

