Давление не прекращается: в ВСУ назвали две области, где РФ активно ищет слабые места в обороне

Российские войска активизировали попытки выявить слабые места в украинской обороне вдоль всей государственной границы в восточной части Сумской и Харьковской областей. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телеканала "Общественное".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, наиболее напряженной остается ситуация на Лиманском и Купянском направлениях, а также в районе Волчанска и окрестных населенных пунктах. В то же время противник все активнее "прощупывает" пограничную линию на участках, ранее не считавшихся приоритетными.

"Россияне пытаются искать слабые места в украинской обороне вдоль границы как в Сумской, так и в Харьковской области. Есть попытки его перехода на отдельные направления, которые раньше не были столь активными", — подчеркнул Трегубов.

В качестве примера он привел район Дегтярного, где существует выступление украинской территории вглубь РФ, а также Великобурлукскую местность. Конкретно на этих участках фиксируются пробы продвижения русских подразделений.

По словам представителя ООС, противник поддерживает постоянное, хотя и не максимальное, давление вдоль всей линии обороны, сочетая наземную активность с массированным применением дистанционных средств поражения.

В частности, в приграничных районах российские оккупанты активно используют управляемые авиационные бомбы. По данным украинской стороны, на каждом из направлений фиксируется до десятка ударов КАБами, что существенно усложняет ситуацию с безопасностью и создает дополнительную угрозу для оборонных позиций и гражданской инфраструктуры.

Читайте на портале "Комментарии" — за минувшие сутки российские войска совершили беспрецедентную по масштабам атаку на южных рубежах фронта, применив рекордное количество корректированных авиационных бомб. Всего враг выпустил 106 КАБ по населенным пунктам и позициям Сил обороны Украины. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телеканала "Общественное".



