logo_ukra

BTC/USD

89078

ETH/USD

3033.13

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Тиск на фронті зростає: який пункт під загрозою прориву
commentss НОВИНИ Всі новини

Тиск на фронті зростає: який пункт під загрозою прориву

79-та десантно-штурмова бригада спростувала інформацію про оточення Мирнограда, але підтвердила активні спроби росіян увійти до міста

7 грудня 2025, 16:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У 79-й окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді повідомили, що станом на зараз оточення Мирнограда немає, однак російські війська продовжують інтенсивно намагатися прорватися до міста. За словами бійців, оборона тримається завдяки комплексній роботі артилерії, операторів безпілотників та підрозділів, що працюють на передньому краї.

Тиск на фронті зростає: який пункт під загрозою прориву

Обстановка в Мирнограді

Військові зазначають, що артилерія відіграє ключову роль у стримуванні атак, а оператори БпЛА завдають точкових ударів по ворогу. У випадках, коли окремим групам росіян вдається наблизитися до лінії оборони, у бій вступають десантники, які не дозволяють противнику закріпитися або просунутися в бік міста.

Водночас аналітичний ресурс DeepState повідомляє про просування російських сил поблизу Ямполя на Донеччині та Солодкого на Запоріжжі, що свідчить про високий тиск противника на цих ділянках фронту.

Ситуація залишається динамічною та напруженою.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Бригадний генерал Збройних Сил України Сергій Собко заявив, що українська армія водночас залишається боєздатною і перебуває на межі виснаження, що потребує негайного структурного оновлення. За його словами, війни перемагають ті армії, які здатні не лише утримувати позиції на передовій, а й зберігати внутрішню стійкість, довіру та чіткі стандарти роботи.

Собко наголосив, що мобілізаційна система до кінця 2025 року зіткнулася з низкою викликів: підготовлений резерв значною мірою вичерпано, а суспільство потребує зрозумілих відповідей про стратегічні цілі та тривалість війни. Мотивація, яка була очевидною на початку повномасштабного вторгнення, вже не працює автоматично в умовах затяжного протистояння.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/TCH_channel/205295
Теги:

Новини

Всі новини