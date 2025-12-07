Тиск на фронті зростає: який пункт під загрозою прориву

У 79-й окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді повідомили, що станом на зараз оточення Мирнограда немає, однак російські війська продовжують інтенсивно намагатися прорватися до міста. За словами бійців, оборона тримається завдяки комплексній роботі артилерії, операторів безпілотників та підрозділів, що працюють на передньому краї.

Обстановка в Мирнограді

Військові зазначають, що артилерія відіграє ключову роль у стримуванні атак, а оператори БпЛА завдають точкових ударів по ворогу. У випадках, коли окремим групам росіян вдається наблизитися до лінії оборони, у бій вступають десантники, які не дозволяють противнику закріпитися або просунутися в бік міста.

Водночас аналітичний ресурс DeepState повідомляє про просування російських сил поблизу Ямполя на Донеччині та Солодкого на Запоріжжі, що свідчить про високий тиск противника на цих ділянках фронту.

Ситуація залишається динамічною та напруженою.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Бригадний генерал Збройних Сил України Сергій Собко заявив, що українська армія водночас залишається боєздатною і перебуває на межі виснаження, що потребує негайного структурного оновлення. За його словами, війни перемагають ті армії, які здатні не лише утримувати позиції на передовій, а й зберігати внутрішню стійкість, довіру та чіткі стандарти роботи.

Собко наголосив, що мобілізаційна система до кінця 2025 року зіткнулася з низкою викликів: підготовлений резерв значною мірою вичерпано, а суспільство потребує зрозумілих відповідей про стратегічні цілі та тривалість війни. Мотивація, яка була очевидною на початку повномасштабного вторгнення, вже не працює автоматично в умовах затяжного протистояння.