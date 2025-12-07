Тиск на фронті зростає: який пункт під загрозою прориву

Рубрики
Ткачова Марія
У 79-й окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді повідомили, що станом на зараз оточення Мирнограда немає, однак російські війська продовжують інтенсивно намагатися прорватися до міста. За словами бійців, оборона тримається завдяки комплексній роботі артилерії, операторів безпілотників та підрозділів, що працюють на передньому краї.
Обстановка в Мирнограді
Військові зазначають, що артилерія відіграє ключову роль у стримуванні атак, а оператори БпЛА завдають точкових ударів по ворогу. У випадках, коли окремим групам росіян вдається наблизитися до лінії оборони, у бій вступають десантники, які не дозволяють противнику закріпитися або просунутися в бік міста.
Водночас аналітичний ресурс DeepState повідомляє про просування російських сил поблизу Ямполя на Донеччині та Солодкого на Запоріжжі, що свідчить про високий тиск противника на цих ділянках фронту.
Ситуація залишається динамічною та напруженою.