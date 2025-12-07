Собко закликає до якісного перелому в системі ЗСУ

Бригадний генерал Збройних Сил України Сергій Собко заявив, що українська армія водночас залишається боєздатною і перебуває на межі виснаження, що потребує негайного структурного оновлення. За його словами, війни перемагають ті армії, які здатні не лише утримувати позиції на передовій, а й зберігати внутрішню стійкість, довіру та чіткі стандарти роботи.

Сергій Собко про армію України

Собко наголосив, що мобілізаційна система до кінця 2025 року зіткнулася з низкою викликів: підготовлений резерв значною мірою вичерпано, а суспільство потребує зрозумілих відповідей про стратегічні цілі та тривалість війни. Мотивація, яка була очевидною на початку повномасштабного вторгнення, вже не працює автоматично в умовах затяжного протистояння.

Генерал звернув увагу на зміну суспільної динаміки: тривала служба, втрати, розлука з родинами та хронічна втома створюють "нову реальність", яку необхідно враховувати на державному рівні. Він підкреслив, що військові, які воюють із 2022 року, виконали надлюдську роботу і тепер потребують ротацій та відпочинку, без яких жодна армія світу не здатна зберігати боєздатність.

Собко також вказав на системні помилки, коли до підрозділів потрапляли люди з недостатньою підготовкою чи медичними проблемами. Такі випадки він назвав провалом процедур, а не провиною солдатів. Вирішення проблеми, за його словами, можливе лише через якісну реформу відбору, підготовки та лідерства.

У своєму аналізі генерал навів історичний приклад британської Восьмої армії часів Другої світової війни, яка змогла відновити боєздатність завдяки новим стандартам, ротаціям, налагодженій комунікації та відчуттю турботи про солдата. Подібний шлях, на думку Собка, повинен пройти й український оборонний сектор.

Він підкреслив, що ЗСУ потребують переходу від "ручного управління" до єдиних стандартів, підсилення підготовки командирів у сферах лідерства та менеджменту, а також якісної мобілізації з ретельним медичним і психологічним відбором. Родини військових, за його словами, мають отримати системну підтримку, адже "моральний тил є частиною оборони".

Генерал наголосив, що нинішній стан армії — не криза, а етап природного виснаження, притаманний всім військам у тривалих війнах. Історія доводить, що армії можуть відроджуватися, якщо отримують потрібні інструменти, стабільність і зрозумілі цілі.

Собко завершив заявою, що Україна потребує структурного перелому: повернення солдатові відчуття, що саме він є центром оборони, а суспільству — розуміння спільної відповідальності. За його словами, армія, яка знову повірить у свої сили, стане непереможною.

