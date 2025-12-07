Скандальне повернення: соцмережі обурені після появи Кузьмука

Петро Андрющенко повідомив, що колишній міністр оборони та ексдепутат Олександр Кузьмук був присутній на церемонії нагородження військовослужбовців Сил територіальної оборони. Відповідні фото оприлюднили на сторінці ТрО у Facebook, однак після численних критичних реакцій публікацію закрили для коментування.

Олександр Кузьмук

Раніше Кузьмука неодноразово згадували у контексті рішень, що негативно вплинули на обороноздатність України. Згідно з аналізом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, представленим у Верховній Раді у 2018 році, саме за каденції Кузьмука зі складу ЗСУ було виведено значні обсяги техніки: 248 ПЗРК, 136 танків, 781 БМП/БТР, 96 літаків та 18 вертольотів.







Крім того, у 2000 році стався інцидент під час навчань, коли ракета комплексу "Точка-У" влучила у житловий будинок у Броварах — загинули троє людей, п’ятеро були поранені. Попри трагедію, тодішній міністр Кузьмук відмовився подавати у відставку.

Окрему критику йому пригадують і за політичні рішення: у 2013 році він був серед 148 депутатів, які підписали звернення до Сейму Польщі з проханням визнати події 1942–1944 років геноцидом проти поляків.

На нагородженні Кузьмук виступив із промовою, подякувавши українським військовим за стійкість і внесок у протистояння російській агресії. Після появи його фото на заході соціальні мережі вибухнули критикою.

Волонтер Сергій Стерненко зазначив, що повернення Кузьмука до структури ТрО відбулося за сприяння чинного командувача Ігоря Плахути, і що Кузьмук наразі є його радником. Плахута у 2013–2014 роках очолював внутрішні війська, які використовували для силових дій проти учасників Євромайдану.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в наслідок обстрілу Печенізької греблі російськими військами на Харківщині було запроваджено тимчасові обмеження руху на двох автомобільних дорогах територіального значення. Йдеться про траси Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук поблизу Печеніг та Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка в районі Старого Салтова.