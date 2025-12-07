Скандальное возвращение: соцсети возмущены после появления Кузьмука

Петр Андрющенко сообщил, что бывший министр обороны и экс-депутат Александр Кузьмук присутствовал на церемонии награждения военнослужащих Сил территориальной обороны. Соответствующие фото были обнародованы на странице ТРО в Facebook, однако после многочисленных критических реакций публикацию закрыли для комментирования.

Александр Кузьмук

Ранее Кузьмука неоднократно упоминали в контексте решений, негативно повлиявших на обороноспособность Украины. Согласно анализу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, представленному в Верховной Раде в 2018 году, именно при каденции Кузьмука из состава ВСУ были выведены значительные объемы техники: 248 ПЗРК, 136 танков, 781 БМП/БТР, 96 самолетов и 18 вертолетов.







Кроме того, в 2000 году произошел инцидент во время учений, когда ракета комплекса "Точка-У" попала в жилой дом в Броварах — погибли три человека, пятеро были ранены. Несмотря на трагедию, тогдашний министр Кузьмук отказался подавать в отставку.

Отдельную критику ему напоминают и о политических решениях: в 2013 году он был среди 148 депутатов, подписавших обращение в Сейма Польши с просьбой признать события 1942–1944 годов геноцидом против поляков.

На награждении Кузьмук выступил с речью, поблагодарив украинских военных за стойкость и вклад в противостояние российской агрессии. После появления его фото на мероприятии социальные сети разразились критикой.

Волонтер Сергей Стерненко отметил, что возвращение Кузьмука в структуру ТРО состоялось при содействии действующего командующего Игоря Плахуты, и что Кузьмук является его советником. Плахута в 2013-2014 годах возглавлял внутренние войска, которые использовали для силовых действий против участников Евромайдана.

