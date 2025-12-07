Собко призывает к качественному перелому в системе ВСУ

Бригадный генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Собко заявил, что украинская армия остается боеспособной и находится на грани истощения, что требует немедленного структурного обновления. По его словам, войны побеждают армии, которые способны не только удерживать позиции на передовой, но и сохранять внутреннюю устойчивость, доверие и четкие стандарты работы.

Сергей Собко про армию Украины

Собко подчеркнул, что мобилизационная система до конца 2025 года столкнулась с рядом вызовов: подготовленный резерв в значительной степени исчерпан, а общество нуждается в понятных ответах о стратегических целях и продолжительности войны. Мотивация, которая была очевидна в начале полномасштабного вторжения, уже не работает автоматически в условиях затяжного противостояния.

Генерал обратил внимание на изменение общественной динамики: длительная служба, потери, разлука с семьями и хроническая усталость создают новую реальность, которую необходимо учитывать на государственном уровне. Он подчеркнул, что военные, воюющие с 2022 года, проделали сверхчеловеческую работу и теперь нуждаются в ротациях и отдыхе, без которых ни одна армия мира не способна сохранять боеспособность.

Собко также отметил системные ошибки, когда в подразделения попадали люди с недостаточной подготовкой или медицинскими проблемами. Такие случаи он назвал провалом процедур, а не виной солдат. Решение проблемы, по его словам, возможно только из-за качественной реформы отбора, подготовки и лидерства.

В своем анализе генерал привел исторический пример британской Восьмой армии времен Второй мировой войны, которая смогла восстановить боеспособность благодаря новым стандартам, ротациям, отлаженной коммуникации и ощущению заботы о солдате. Подобный путь, по мнению Собко, должен пройти и украинский оборонный сектор.

Он подчеркнул, что ВСУ нуждаются в переходе от "ручного управления" к единым стандартам, усилении подготовки командиров в сферах лидерства и менеджмента, а также качественной мобилизации с тщательным медицинским и психологическим отбором. Семьи военных, по его словам, должны получить системную поддержку, ведь "нравственный тыл является частью обороны".

Генерал подчеркнул, что нынешнее состояние армии — не кризис, а этап естественного истощения, присущий всем войскам в продолжительных войнах. История доказывает, что армии могут возрождаться, если получают нужные инструменты, стабильность и понятные цели.

Собко завершил заявлением, что Украина нуждается в структурном переломе: возвращение солдату ощущение, что именно он центр обороны, а обществу — понимание общей ответственности. По его словам, армия, которая снова поверит в свои силы, станет непобедимой.

