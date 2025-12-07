Давление на фронте растет: какой пункт под угрозой прорыва

Рубрики
В 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде сообщили, что по состоянию на данный момент окружения Мирнограда нет, однако российские войска продолжают интенсивно пытаться прорваться в город. По словам бойцов, оборона держится благодаря комплексной работе артиллерии, операторов беспилотников и работающих на переднем крае подразделений.
Обстановка в Мирнограде
Военные отмечают, что артиллерия играет ключевую роль в сдерживании атак, а операторы БПЛА наносят точечные удары по врагу. В случаях, когда отдельным группам россиян удается приблизиться к линии обороны, в бой вступают десантники, не позволяющие противнику закрепиться или продвинуться в сторону города.
В то же время, аналитический ресурс DeepState сообщает о продвижении российских сил вблизи Ямполя на Донетчине и Сладкого в Запорожье, что свидетельствует о высоком давлении противника на этих участках фронта.
Ситуация остается динамичной и напряженной.