Давление на фронте растет: какой пункт под угрозой прорыва
Давление на фронте растет: какой пункт под угрозой прорыва

79-я десантно-штурмовая бригада опровергла информацию об окружении Мирнограда, но подтвердила активные попытки россиян войти в город

7 декабря 2025, 16:13
Ткачова Марія

В 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде сообщили, что по состоянию на данный момент окружения Мирнограда нет, однако российские войска продолжают интенсивно пытаться прорваться в город. По словам бойцов, оборона держится благодаря комплексной работе артиллерии, операторов беспилотников и работающих на переднем крае подразделений.

Давление на фронте растет: какой пункт под угрозой прорыва

Обстановка в Мирнограде

Военные отмечают, что артиллерия играет ключевую роль в сдерживании атак, а операторы БПЛА наносят точечные удары по врагу. В случаях, когда отдельным группам россиян удается приблизиться к линии обороны, в бой вступают десантники, не позволяющие противнику закрепиться или продвинуться в сторону города.

В то же время, аналитический ресурс DeepState сообщает о продвижении российских сил вблизи Ямполя на Донетчине и Сладкого в Запорожье, что свидетельствует о высоком давлении противника на этих участках фронта.

Ситуация остается динамичной и напряженной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Бригадный генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Собко заявил, что украинская армия одновременно остается боеспособной и находится на грани истощения, что требует немедленного структурного обновления. По его словам, войны побеждают армии, которые способны не только удерживать позиции на передовой, но и сохранять внутреннюю устойчивость, доверие и четкие стандарты работы.

Собко подчеркнул, что мобилизационная система до конца 2025 года столкнулась с рядом вызовов: подготовленный резерв в значительной степени исчерпан, а общество нуждается в понятных ответах о стратегических целях и продолжительности войны. Мотивация, которая была очевидна в начале полномасштабного вторжения, уже не работает автоматически в условиях затяжного противостояния.



Источник: https://t.me/TCH_channel/205295
