Тимошенко заарештували за згадку про вбитих цивільних

Генеральна прокуратура Російської Федерації затвердила та направила до суду обвинувальний акт у кримінальній справі проти лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Російська сторона заочно звинувачує українську політикиню у "поширенні фейків про російську армію".

Тимошенко засудили в рф через публікації про злочини рф в Ірпені та Бучі

Підставою для кримінального переслідування стала публікація Тимошенко у соціальних мережах, у якій вона повідомила про вбивства мирних жителів у Бучі та Ірпені під час російської окупації. У слідчих органах РФ заявили, що ці дописи нібито були зроблені "з мотивів ненависті до російських військовослужбовців".

У генпрокуратурі Росії традиційно відкинули причетність армії РФ до воєнних злочинів у Київській області, назвавши масові вбивства цивільних "українською провокацією". Таким чином Москва фактично криміналізувала публічне згадування та засудження злочинів, які були задокументовані міжнародними журналістами, правозахисниками та слідчими структурами.

Також у російському відомстві повідомили, що з липня 2024 року Тимошенко нібито перебуває у міжнародному розшуку, а в грудні 2025 року суд у РФ ухвалив рішення про її заочне взяття під варту.

Це рішення стало черговим прикладом використання російської "правової системи" як інструменту політичного тиску та спроби переписати факти воєнних злочинів, скоєних під час вторгнення в Україну. Росія дедалі частіше порушує кримінальні справи проти іноземних політиків і громадських діячів за сам факт публічного визнання злочинів російської армії.

