Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила и направила в суд обвинительный акт по уголовному делу против лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Российская сторона заочно обвиняет украинскую политику в "распространении фейков о российской армии".

Тимошенко осудили в рф из-за публикации про преступления рф в Ирпень и Буче

Основанием для уголовного преследования стала публикация Тимошенко в социальных сетях, в которой она сообщила об убийствах мирных жителей в Буче и Ирпене во время российской оккупации. В следственных органах РФ заявили, что эти сообщения якобы были сделаны "по мотивам ненависти к российским военнослужащим".

В генпрокуратуре России традиционно отвергли причастность армии РФ к военным преступлениям в Киевской области, назвав массовые гражданские убийства "украинской провокацией". Таким образом, Москва фактически криминализировала публичное упоминание и осуждение преступлений, задокументированных международными журналистами, правозащитниками и следственными структурами.

Также в российском ведомстве сообщили, что с июля 2024 г. Тимошенко якобы находится в международном розыске, а в декабре 2025 г. суд в РФ принял решение о ее заочном заключении под стражу.

Это решение стало очередным примером использования российской "правовой системы" в качестве инструмента политического давления и попыток переписать факты военных преступлений, совершенных во время вторжения в Украину. Россия все чаще возбуждает уголовные дела против иностранных политиков и общественных деятелей за факт публичного признания преступлений российской армии.

