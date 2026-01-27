logo

Тимошенко арестовали за упоминание об убитых гражданских

Россия заочно арестовала Юлию Тимошенко за публикацию правды о массовых убийствах мирных жителей в Буче и Ирпене

27 января 2026, 19:05
Автор:
Ткачова Марія

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила и направила в суд обвинительный акт по уголовному делу против лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Российская сторона заочно обвиняет украинскую политику в "распространении фейков о российской армии".

Тимошенко арестовали за упоминание об убитых гражданских

Тимошенко осудили в рф из-за публикации про преступления рф в Ирпень и Буче

Основанием для уголовного преследования стала публикация Тимошенко в социальных сетях, в которой она сообщила об убийствах мирных жителей в Буче и Ирпене во время российской оккупации. В следственных органах РФ заявили, что эти сообщения якобы были сделаны "по мотивам ненависти к российским военнослужащим".

В генпрокуратуре России традиционно отвергли причастность армии РФ к военным преступлениям в Киевской области, назвав массовые гражданские убийства "украинской провокацией". Таким образом, Москва фактически криминализировала публичное упоминание и осуждение преступлений, задокументированных международными журналистами, правозащитниками и следственными структурами.

Также в российском ведомстве сообщили, что с июля 2024 г. Тимошенко якобы находится в международном розыске, а в декабре 2025 г. суд в РФ принял решение о ее заочном заключении под стражу.

Это решение стало очередным примером использования российской "правовой системы" в качестве инструмента политического давления и попыток переписать факты военных преступлений, совершенных во время вторжения в Украину. Россия все чаще возбуждает уголовные дела против иностранных политиков и общественных деятелей за факт публичного признания преступлений российской армии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, кто именно профинансировал залог в 33,3 миллиона гривен за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Как сообщает Украинская правда, деньги на освобождение политики из-под стражи внесли несколько физических лиц и предпринимателей, часть из которых имеет политические или бизнес-связи с ее партией, а также резонансное прошлое.



Источник: https://t.me/novynylive/184306
