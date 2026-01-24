Стало відомо, хто вніс заставу за Тимошенко

Стало відомо, хто саме профінансував заставу у 33,3 мільйона гривень за лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко. Як повідомляє Українська правда, гроші на звільнення політикині з-під варти внесли кілька фізичних осіб та підприємців, частина з яких має політичні або бізнес-зв’язки з її партією, а також резонансне минуле.

Хто вніс заставу за Тимошенко

Найбільшу частину застави внесли представники оточення "Батьківщини". П’ять мільйонів гривень перерахував народний депутат Костянтин Бондарєв, а ще 4,38 млн грн — колишній боксер і керівник федерації боксу Маріуполя Євген Зиков, який раніше був його помічником на громадських засадах.

Суттєві суми внесли також приватні підприємці та особи, пов’язані з бізнесом і регіональними осередками партії. Зокрема, 3,22 млн грн перерахувала ФОП із Вишгорода Лілія Зикова, яка раніше працювала в компанії "Альтана інвестмент менеджмент", пов’язаній з Олександром Януковичем.

Ще 3,85 млн грн внесла Олена Бондаренко, яка у 2025 році вже робила фінансові внески на рахунок "Батьківщини".

726 тисяч гривень перерахував ФОП Михайло Пуйо з Хустського району. За даними журналістів, його пов’язують з орбітою колишнього керівника Закарпатської обласної організації "Батьківщина" Олександра Кеменяша.

Окрему увагу журналісти звернули на внесок ФОП Владислава Репешка з Дніпра, який перерахував 199 тисяч гривень. У 2023–2025 роках він брав участь у тендерах на ремонти укриттів і спортивних майданчиків у школах Дніпра та виграв підряди на суму понад 23,5 млн грн.

Ще 2,075 млн грн вніс Олексій Пєший — син ірпінського забудовника Валерія Пєшого та, за даними відкритих джерел, член "Батьківщини" з початку 2010-х років. Родина Пєших раніше фігурувала в скандалах навколо забудови Біличанського лісу. У 2021 році журналісти Bihus.Info повідомляли, що Олексій Пєший розрахувався квартирою з тодішнім заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим за підтримку у бізнес-конфлікті.

Окрім зазначених сум, ще понад 12 мільйонів гривень застави за Юлію Тимошенко було внесено 20 січня. Повний перелік донорів і джерел коштів продовжує аналізуватися журналістами.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що с итуація навколо лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко викликала занепокоєння серед західних партнерів України. Про це пише International Business Times, звертаючи увагу на те, що обшуки в офісі політичної сили та процесуальні дії щодо опозиційної політикині розглядаються як своєрідний тест для демократичних інститутів держави.