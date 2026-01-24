logo_ukra

Стало відомо, хто вніс заставу за Тимошенко

Журналісти з’ясували, хто саме з бізнесменів, політичних соратників і пов’язаних осіб вніс 33,3 млн грн застави за лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко

24 січня 2026, 01:40
Стало відомо, хто саме профінансував заставу у 33,3 мільйона гривень за лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко. Як повідомляє Українська правда, гроші на звільнення політикині з-під варти внесли кілька фізичних осіб та підприємців, частина з яких має політичні або бізнес-зв’язки з її партією, а також резонансне минуле.

Стало відомо, хто вніс заставу за Тимошенко

Хто вніс заставу за Тимошенко

Найбільшу частину застави внесли представники оточення "Батьківщини". П’ять мільйонів гривень перерахував народний депутат Костянтин Бондарєв, а ще 4,38 млн грн — колишній боксер і керівник федерації боксу Маріуполя Євген Зиков, який раніше був його помічником на громадських засадах.

Суттєві суми внесли також приватні підприємці та особи, пов’язані з бізнесом і регіональними осередками партії. Зокрема, 3,22 млн грн перерахувала ФОП із Вишгорода Лілія Зикова, яка раніше працювала в компанії "Альтана інвестмент менеджмент", пов’язаній з Олександром Януковичем.

Ще 3,85 млн грн внесла Олена Бондаренко, яка у 2025 році вже робила фінансові внески на рахунок "Батьківщини".

726 тисяч гривень перерахував ФОП Михайло Пуйо з Хустського району. За даними журналістів, його пов’язують з орбітою колишнього керівника Закарпатської обласної організації "Батьківщина" Олександра Кеменяша.

Окрему увагу журналісти звернули на внесок ФОП Владислава Репешка з Дніпра, який перерахував 199 тисяч гривень. У 2023–2025 роках він брав участь у тендерах на ремонти укриттів і спортивних майданчиків у школах Дніпра та виграв підряди на суму понад 23,5 млн грн.

Ще 2,075 млн грн вніс Олексій Пєший — син ірпінського забудовника Валерія Пєшого та, за даними відкритих джерел, член "Батьківщини" з початку 2010-х років. Родина Пєших раніше фігурувала в скандалах навколо забудови Біличанського лісу. У 2021 році журналісти Bihus.Info повідомляли, що Олексій Пєший розрахувався квартирою з тодішнім заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим за підтримку у бізнес-конфлікті.

Окрім зазначених сум, ще понад 12 мільйонів гривень застави за Юлію Тимошенко було внесено 20 січня. Повний перелік донорів і джерел коштів продовжує аналізуватися журналістами.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що ситуація навколо лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко викликала занепокоєння серед західних партнерів України. Про це пише International Business Times, звертаючи увагу на те, що обшуки в офісі політичної сили та процесуальні дії щодо опозиційної політикині розглядаються як своєрідний тест для демократичних інститутів держави.



