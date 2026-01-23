logo_ukra

Червона лінія Заходу, США бʼє на сполох: що не так зі справою Тимошенко
Червона лінія Заходу, США бʼє на сполох: що не так зі справою Тимошенко

Справу Юлії Тимошенко на Заході сприймають як чутливий сигнал для української демократії — будь-які дії правоохоронців щодо лідерки опозиції уважно відстежують у США та ЄС

23 січня 2026, 19:04
Автор:
Ткачова Марія

Ситуація навколо лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко викликала занепокоєння серед західних партнерів України. Про це пише International Business Times, звертаючи увагу на те, що обшуки в офісі політичної сили та процесуальні дії щодо опозиційної політикині розглядаються як своєрідний тест для демократичних інститутів держави.

Червона лінія Заходу, США бʼє на сполох: що не так зі справою Тимошенко

Реакція Заходу на справу Юлії Тимошенко

У матеріалі наголошується: на тлі повномасштабної війни та невизначеності з термінами проведення виборів питання балансу між реальною боротьбою з корупцією і можливим політичним тиском стає особливо чутливим. Саме ця межа, за оцінками західних експертів, нині перебуває під пильною увагою міжнародних партнерів України.

Автори видання зазначають, що будь-які кроки щодо Тимошенко неминуче викликають резонанс за кордоном через її активні контакти з американськими та європейськими політиками. Це означає, що справа виходить за межі суто внутрішнього політичного процесу і має зовнішньополітичний вимір.

Окремо звертається увага на часовий збіг: активізація слідчих дій відбулася паралельно з посиленням публічної критики уряду з боку Тимошенко. На Заході вважають, що така синхронність лише підсилює підозри щодо можливого використання правоохоронних механізмів у політичній конкуренції.

Сама лідерка "Батьківщини" заявляє про відсутність належних гарантій справедливого правосуддя в Україні. У зв’язку з цим представники її політичної сили планують звернутися до прокуратури зі скаргами на дії НАБУ та САП в межах відповідного кримінального провадження.

Міжнародні спостерігачі підкреслюють: у воєнний час подібні справи мають особливу вагу, адже від їх прозорості та неупередженості залежить не лише внутрішня довіра суспільства, а й рівень підтримки України з боку західних партнерів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що США та країни Європейського Союзу розробили масштабний фінансово-інвестиційний план для України на післявоєнний період, який передбачає залучення близько $800 млрд до 2040 року. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, ознайомлені з деталями ініціативи.



Джерело: https://www.ibtimes.co.uk/searches-targeting-ukraines-opposition-leader-raise-questions-about-pressure-democracy-1772741
