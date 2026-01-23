Красная линия Запада, США бьет тревогу: что не так с делом Тимошенко

Ситуация вокруг лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко вызвала беспокойство среди западных партнеров Украины. Об этом пишет International Business Times , обращая внимание на то, что обыски в офисе политической силы и процессуальные действия в отношении оппозиционной политики не рассматриваются как своеобразный тест для демократических институтов государства.

Реакция Запада на дело Юлии Тимошенко

В материале отмечается: на фоне полномасштабной войны и неопределенности со сроками проведения выборов вопрос баланса между реальной борьбой с коррупцией и возможным политическим давлением становится особенно чувствительным. Именно этот предел, по оценкам западных экспертов, находится под пристальным вниманием международных партнеров Украины.

Авторы издания отмечают, что любые шаги в отношении Тимошенко неизбежно вызывают резонанс за границей из-за ее активных контактов с американскими и европейскими политиками. Это означает, что дело выходит за пределы чисто внутреннего политического процесса и имеет внешнеполитическое измерение.

Отдельно обращается внимание на временное совпадение: активизация следственных действий прошла параллельно с усилением публичной критики правительства со стороны Тимошенко. На Западе считают, что такая синхронность лишь усиливает подозрения в возможном использовании правоохранительных механизмов в политической конкуренции.

Сама лидер "Батькивщины" заявляет об отсутствии надлежащих гарантий справедливого правосудия в Украине. В этой связи представители ее политической силы планируют обратиться в прокуратуру с жалобами на действия НАБУ и САП в рамках соответствующего уголовного производства.

Международные наблюдатели подчеркивают: в военное время подобные дела имеют особый вес, ведь от их прозрачности и беспристрастности зависит не только внутреннее доверие общества, но уровень поддержки Украины со стороны западных партнеров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что США и страны Европейского Союза разработали масштабный финансово-инвестиционный план для Украины на послевоенный период, предусматривающий привлечение около $800 млрд к 2040 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, ознакомленные с деталями инициативы.