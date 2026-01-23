logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Розкрито деталі: що насправді пропонують Україні після угоди з Москвою
commentss НОВИНИ Всі новини

Розкрито деталі: що насправді пропонують Україні після угоди з Москвою

США та Європейський Союз підготували масштабний довгостроковий план відбудови України після війни, який передбачає до $800 млрд інвестицій і прив’язаний до майбутньої мирної угоди

23 січня 2026, 18:34
Автор:
avatar

Ткачова Марія

США та країни Європейського Союзу розробили масштабний фінансово-інвестиційний план для України на післявоєнний період, який передбачає залучення близько $800 млрд до 2040 року. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, ознайомлені з деталями ініціативи.

Розкрито деталі: що насправді пропонують Україні після угоди з Москвою

Вкладання США в Україну після завершення війни

За даними видання, стратегія має довгостроковий характер і розрахована на майже 15 років. Водночас у документі передбачений так званий 100-денний план, який дозволить швидко запустити ключові проєкти відновлення одразу після завершення бойових дій. Йдеться про інфраструктуру, енергетику, промисловість, житло та відновлення економіки.

План інтегрований у 20-пунктну мирну угоду, яку США намагаються погодити між Україною та росією. Однією з ключових умов є наявність гарантій безпеки для України, без яких реалізація фінансової стратегії вважається неможливою. У Вашингтоні та Брюсселі розглядають економічну стабільність України як елемент стримування нової агресії в майбутньому.

Окрему роль у фінансуванні плану відіграватиме Європейський Союз. Єврокомісія планує закласти додаткові €100 млрд у межах нового семирічного бюджету ЄС, який стартує з 2028 року. Ці кошти передбачені як у формі прямої бюджетної підтримки, так і у вигляді інвестиційних гарантій для приватного бізнесу.

Раніше один із варіантів мирного плану, який пов’язували з командою Дональда Трампа, передбачав наповнення інвестиційного фонду за рахунок $100 млрд заморожених російських активів. Однак, за інформацією джерел, цей пункт було виключено з актуальної версії документа.

Таким чином, нова стратегія робить ставку не на конфіскацію російських коштів, а на довгострокові західні інвестиції, політичні гарантії та поступову інтеграцію України в європейську економічну систему після завершення війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що народна депутатка Анна Скороход виступила з резонансною заявою щодо стратегії України у війні з Росією. Вона прокоментувала слова Михайла Федорова, нового міністра оборони, про нібито стратегічну мету — знищувати до 50 тисяч російських військових щомісяця.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.eu/article/document-eu-us-pitch-800b-post-war-prosperity-plan-for-ukraine/
