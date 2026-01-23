logo_ukra

Скороход проти того, аби Україна убивала росіян на фронті
Скороход проти того, аби Україна убивала росіян на фронті

Народна депутатка від Слуги народу Анна Скороход різко розкритикувала підхід влади до війни, заявивши, що стратегія України має бути спрямована не на масове знищення росіян, а на завершення бойових дій і повернення українських військових додому.

23 січня 2026, 18:12
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народна депутатка Анна Скороход виступила з резонансною заявою щодо стратегії України у війні з Росією. Вона прокоментувала слова Михайла Федорова, нового міністра оборони, про нібито стратегічну мету — знищувати до 50 тисяч російських військових щомісяця.

Скороход проти того, аби Україна убивала росіян на фронті

Скороход про війну в Україні

Скороход заявила, що вважає такий підхід хибним і небезпечним. На її думку, стратегія держави має бути зовсім іншою — спрямованою на припинення війни, звільнення всіх українських військовополонених, повернення безвісти зниклих та демобілізацію військових, які тривалий час перебувають на фронті й виснажені морально та фізично.

Депутатка також звернула увагу на гуманітарну ситуацію всередині країни. Вона наголосила, що українці живуть без стабільного світла, води та тепла, тоді як держава, за її словами, декларує стратегію кількісного знищення ворога, а не захисту власних громадян.

Скороход поставила під сумнів доцільність такої риторики в умовах, коли країна переживає енергетичну кризу, масові руйнування та втому суспільства від війни. Вона підкреслила, що завершення бойових дій і збереження життя українських військових має бути пріоритетом державної політики.

Заява парламентарки викликала активне обговорення в соцмережах і вже стала предметом гострої дискусії щодо того, якою має бути стратегія України на цьому етапі війни.

Нагадуємо, раніше портал"Коментарі" повідомляв про те, що на тлі масових відключень світла та опалення співробітниця Офісу президента України Вікторія Страхова публічно розповіла, у яких умовах зараз працюють працівники ОПУ. За її словами, ситуація в будівлі складна, але не критична, і загалом відображає ті ж проблеми, з якими стикаються мільйони українців.



