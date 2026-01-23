Скороход проти того, аби Україна убивала росіян на фронті

Народна депутатка Анна Скороход виступила з резонансною заявою щодо стратегії України у війні з Росією. Вона прокоментувала слова Михайла Федорова, нового міністра оборони, про нібито стратегічну мету — знищувати до 50 тисяч російських військових щомісяця.

Скороход про війну в Україні

Скороход заявила, що вважає такий підхід хибним і небезпечним. На її думку, стратегія держави має бути зовсім іншою — спрямованою на припинення війни, звільнення всіх українських військовополонених, повернення безвісти зниклих та демобілізацію військових, які тривалий час перебувають на фронті й виснажені морально та фізично.

Депутатка також звернула увагу на гуманітарну ситуацію всередині країни. Вона наголосила, що українці живуть без стабільного світла, води та тепла, тоді як держава, за її словами, декларує стратегію кількісного знищення ворога, а не захисту власних громадян.

Скороход поставила під сумнів доцільність такої риторики в умовах, коли країна переживає енергетичну кризу, масові руйнування та втому суспільства від війни. Вона підкреслила, що завершення бойових дій і збереження життя українських військових має бути пріоритетом державної політики.

Заява парламентарки викликала активне обговорення в соцмережах і вже стала предметом гострої дискусії щодо того, якою має бути стратегія України на цьому етапі війни.

