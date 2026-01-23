Скороход против того, чтобы Украина убивала россиян на фронте

Народная депутат Анна Скороход выступила с резонансным заявлением о стратегии Украины в войне с Россией. Она прокомментировала слова Михаила Федорова, нового министра обороны, о якобы стратегической цели уничтожать до 50 тысяч российских военных ежемесячно.

Скороход про войну в Украине

Скороход заявила, что считает такой подход ложным и опасным. По ее мнению, стратегия государства должна быть совсем другой — направленной на прекращение войны, освобождение всех украинских военнопленных, возвращение без вести пропавших и демобилизацию военных, длительно находящихся на фронте и истощенных морально и физически.

Депутат также обратила внимание на гуманитарную ситуацию внутри страны. Она подчеркнула, что украинцы живут без стабильного света, воды и тепла, в то время как государство, по его словам, декларирует стратегию количественного уничтожения врага, а не защиты собственных граждан.

Скороход подверг сомнению целесообразность такой риторики в условиях, когда страна переживает энергетический кризис, массовые разрушения и усталость общества от войны. Она подчеркнула, что завершение боевых действий и сохранение жизни украинских военных должно быть приоритетом государственной политики.

Заявление парламентарии вызвало активное обсуждение в соцсетях и уже стало предметом острой дискуссии по поводу того, какой должна быть стратегия Украины на этом этапе войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на фоне массовых отключений света и отопления сотрудница Офиса президента Украины Виктория Страхова публично рассказала, в каких условиях сейчас работают работники ОПУ. По ее словам, ситуация в здании сложная, но не критическая, и отражает в целом те же проблемы, с которыми сталкиваются миллионы украинцев.