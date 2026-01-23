logo

Скороход против того, чтобы Украина убивала россиян на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Скороход против того, чтобы Украина убивала россиян на фронте

Народная депутат от Слуги народа Анна Скороход резко раскритиковала подход власти к войне, заявив, что стратегия Украины должна быть направлена не на массовое уничтожение россиян, а на завершение боевых действий и возвращение украинских военных домой

23 января 2026, 18:12
Автор:
Ткачова Марія

Народная депутат Анна Скороход выступила с резонансным заявлением о стратегии Украины в войне с Россией. Она прокомментировала слова Михаила Федорова, нового министра обороны, о якобы стратегической цели уничтожать до 50 тысяч российских военных ежемесячно.

Скороход против того, чтобы Украина убивала россиян на фронте

Скороход про войну в Украине

Скороход заявила, что считает такой подход ложным и опасным. По ее мнению, стратегия государства должна быть совсем другой — направленной на прекращение войны, освобождение всех украинских военнопленных, возвращение без вести пропавших и демобилизацию военных, длительно находящихся на фронте и истощенных морально и физически.

Депутат также обратила внимание на гуманитарную ситуацию внутри страны. Она подчеркнула, что украинцы живут без стабильного света, воды и тепла, в то время как государство, по его словам, декларирует стратегию количественного уничтожения врага, а не защиты собственных граждан.

Скороход подверг сомнению целесообразность такой риторики в условиях, когда страна переживает энергетический кризис, массовые разрушения и усталость общества от войны. Она подчеркнула, что завершение боевых действий и сохранение жизни украинских военных должно быть приоритетом государственной политики.

Заявление парламентарии вызвало активное обсуждение в соцсетях и уже стало предметом острой дискуссии по поводу того, какой должна быть стратегия Украины на этом этапе войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на фоне массовых отключений света и отопления сотрудница Офиса президента Украины Виктория Страхова публично рассказала, в каких условиях сейчас работают работники ОПУ. По ее словам, ситуация в здании сложная, но не критическая, и отражает в целом те же проблемы, с которыми сталкиваются миллионы украинцев.



