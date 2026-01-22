logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події 13 градусів у кабінеті Офісу Президента: холодна реальність під час блекаутів
commentss НОВИНИ Всі новини

13 градусів у кабінеті Офісу Президента: холодна реальність під час блекаутів

Співробітниця ОПУ Вікторія Страхова відверто розповіла, в яких умовах працюють в Офісі президента під час енергетичної кризи — без опалення, з холодом у кабінетах і без обігрівачів

22 січня 2026, 14:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На тлі масових відключень світла та опалення співробітниця Офісу президента України Вікторія Страхова публічно розповіла, у яких умовах зараз працюють працівники ОПУ. За її словами, ситуація в будівлі складна, але не критична, і загалом відображає ті ж проблеми, з якими стикаються мільйони українців.

13 градусів у кабінеті Офісу Президента: холодна реальність під час блекаутів

Відключення світла в Офісі Президенат України

Страхова зазначила, що в офісі холодно, хоча в деяких її знайомих удома ситуація ще гірша — без електропостачання й опалення температура в квартирах опускається майже до нуля. В ОПУ опалення наразі вимкнене, як і в багатьох житлових будинках столиці.

За її оцінкою, температура в її кабінеті тримається на рівні близько 13 градусів. Водночас вона уточнює, що цей кабінет історично є одним із найтепліших у будівлі — через розташування та залишкове тепло від періоду, коли опалення ще працювало. У коридорах ситуація гірша: там холодніше ще на кілька градусів, а високі стелі ускладнюють будь-які спроби обігріву.

Окремо Страхова звернула увагу, що співробітників офіційно попросили не користуватися електрообігрівачами. Тож кожен намагається зігріватися підручними способами. Хтось рухається або займається фізичною активністю, хтось жартує, бо гумор, за її словами, теж допомагає пережити холод.

Сама вона працює в теплій флісовій худі, військовій термобілизні та теплих штанах, але навіть за таких умов мерзнуть руки, ноги й ніс. Врятуватися допомагають дрібниці — теплий одяг, рух, сонце за вікном і навіть м’які іграшки.

Підсумовуючи, Страхова наголосила: умови непрості, але робота триває, і головне зараз — вистояти разом із країною.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило детальні дані про конструкцію та виробничу кооперацію крилатих ракет 9М727, які входять до складу оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-К". Інформація з’явилася в розділі "Компоненти у зброї" на порталі War&Sanctions у межах рубрики "Засоби ураження".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/victoria.strakhova/posts/pfbid0gZmhowJ49xRALYYoR3tXNPpJS24NSgEnord282Enw7p1scPEVd712TxX56hkCGK9l
Теги:

Новини

Всі новини