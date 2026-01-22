13 градусів у кабінеті Офісу Президента: холодна реальність під час блекаутів

На тлі масових відключень світла та опалення співробітниця Офісу президента України Вікторія Страхова публічно розповіла, у яких умовах зараз працюють працівники ОПУ. За її словами, ситуація в будівлі складна, але не критична, і загалом відображає ті ж проблеми, з якими стикаються мільйони українців.

Відключення світла в Офісі Президенат України

Страхова зазначила, що в офісі холодно, хоча в деяких її знайомих удома ситуація ще гірша — без електропостачання й опалення температура в квартирах опускається майже до нуля. В ОПУ опалення наразі вимкнене, як і в багатьох житлових будинках столиці.

За її оцінкою, температура в її кабінеті тримається на рівні близько 13 градусів. Водночас вона уточнює, що цей кабінет історично є одним із найтепліших у будівлі — через розташування та залишкове тепло від періоду, коли опалення ще працювало. У коридорах ситуація гірша: там холодніше ще на кілька градусів, а високі стелі ускладнюють будь-які спроби обігріву.

Окремо Страхова звернула увагу, що співробітників офіційно попросили не користуватися електрообігрівачами. Тож кожен намагається зігріватися підручними способами. Хтось рухається або займається фізичною активністю, хтось жартує, бо гумор, за її словами, теж допомагає пережити холод.

Сама вона працює в теплій флісовій худі, військовій термобілизні та теплих штанах, але навіть за таких умов мерзнуть руки, ноги й ніс. Врятуватися допомагають дрібниці — теплий одяг, рух, сонце за вікном і навіть м’які іграшки.

Підсумовуючи, Страхова наголосила: умови непрості, але робота триває, і головне зараз — вистояти разом із країною.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що г оловне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило детальні дані про конструкцію та виробничу кооперацію крилатих ракет 9М727, які входять до складу оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-К". Інформація з’явилася в розділі "Компоненти у зброї" на порталі War&Sanctions у межах рубрики "Засоби ураження".