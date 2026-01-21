logo_ukra

Хто робить ракети для ударів по Україні: ГУР показало всю кооперацію "Іскандер-К"
commentss НОВИНИ Всі новини

Хто робить ракети для ударів по Україні: ГУР показало всю кооперацію “Іскандер-К”

Українська воєнна розвідка вперше публічно розкрила повну виробничу «кухню» крилатих ракет «Іскандер-К», якими Росія б’є по Україні, включно з підприємствами, що досі уникають санкцій

21 січня 2026, 20:36
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило детальні дані про конструкцію та виробничу кооперацію крилатих ракет 9М727, які входять до складу оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-К". Інформація з’явилася в розділі "Компоненти у зброї" на порталі War&Sanctions у межах рубрики "Засоби ураження".

Хто робить ракети для ударів по Україні: ГУР показало всю кооперацію “Іскандер-К”

Хто виготовляє ракети «Іскандер-К»

Як повідомили у Головне управління розвідки МО України, публікація містить інтерактивну 3D-модель ракети, а також перелік підприємств, залучених до її виробництва. Загалом ідеться про 41 компанію — 39 російських і одну білоруську.

Ключовим підприємством у виробничому циклі є конструкторське бюро "Новатор", яке входить до складу російського концерну "Алмаз-Антей". Саме там координується розробка ракети, а десятки інших заводів виготовляють її критичні елементи: бойову частину, турбореактивний двигун, навігаційні системи, електроніку та компонентну базу.

Окрему увагу в ГУР звернули на те, що 8 із 41 підприємства досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Серед них — виробники інерціальних навігаційних систем, газогенераторів для двигунів та комплектуючих для засобів радіоелектронної боротьби. Саме ці компоненти є критично важливими для точності та бойової ефективності ракет.

У розвідці наголошують, що крилаті "Іскандери" активно застосовуються Росією для ударів по Україні, зокрема по цивільній та критичній інфраструктурі. Водночас ці ж самі ракети потенційно становлять загрозу і для інших держав, якщо виробничі ланцюги російського ВПК не будуть зруйновані санкційним тиском.

ГУР підкреслює, що оприлюднення повного переліку підприємств, їхньої ролі у виробництві та статусу санкцій має на меті прискорити синхронізацію міжнародних санкцій, посилити тиск на російську оборонну промисловість і зменшити її спроможність виготовляти ракети для подальшої агресії.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/7712
