Кто делает ракеты для ударов по Украине: ГУР показало всю кооперацию "Искандер-К"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало подробные данные о конструкции и производственной кооперации крылатых ракет 9М727, входящих в состав оперативно-тактического комплекса "Искандер-К". Информация появилась в разделе "Компоненты в оружии" на портале War&Sanctions в рубрике "Средства поражения".

Кто изготавливает ракеты «Искандер-К»

Как сообщили в Главном управлении разведки МО Украины , публикация содержит интерактивную 3D-модель ракеты, а также перечень предприятий, вовлеченных в ее производство. В общей сложности речь идет о 41 компании — 39 российских и одной белорусской.

Ключевым предприятием в производственном цикле является конструкторское бюро "Новатор", входящее в состав российского концерна "Алмаз-Антей". Там координируется разработка ракеты, а десятки других заводов производят ее критические элементы: боевую часть, турбореактивный двигатель, навигационные системы, электронику и компонентную базу.

Отдельное внимание в ГУР обратили на то, что 8 из 41 предприятий до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции. Среди них – производители инерциальных навигационных систем, газогенераторов для двигателей и комплектующих для средств радиоэлектронной борьбы. Именно эти компоненты критически важны для точности и боевой эффективности ракет.

В разведке подчеркивают, что крылатые "Искандеры" активно применяются Россией для ударов по Украине, в частности, по гражданской и критической инфраструктуре. В то же время эти же ракеты потенциально представляют угрозу и для других государств, если производственные цепи российского ВПК не будут разрушены санкционным давлением.

ГУР подчеркивает, что обнародование полного перечня предприятий, их роль в производстве и статусе санкций призваны ускорить синхронизацию международных санкций, усилить давление на российскую оборонную промышленность и уменьшить ее способность производить ракеты для дальнейшей агрессии.

