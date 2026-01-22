logo

Главная Новости Общество события 13 градусов в кабинете Офиса Президента: холодная реальность во время блекаутов
commentss НОВОСТИ Все новости

13 градусов в кабинете Офиса Президента: холодная реальность во время блекаутов

Сотрудница ОПУ Виктория Страхова откровенно рассказала, в каких условиях работают в Офисе президента во время энергетического кризиса — без отопления, с холодом в кабинетах и без обогревателей

22 января 2026, 14:28
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На фоне массовых отключений света и отопления, сотрудница Офиса президента Украины Виктория Страхова публично рассказала, в каких условиях сейчас работают работники ОПУ. По ее словам, ситуация в здании сложная, но не критическая, и отражает в целом те же проблемы, с которыми сталкиваются миллионы украинцев.

13 градусов в кабинете Офиса Президента: холодная реальность во время блекаутов

Отключения света в Офисе Президента Украины

Страхова отметила, что в офисе холодно, хотя у некоторых знакомых дома ситуация еще хуже — без электроснабжения и отопления температура в квартирах опускается почти до нуля. В ОПУ отопление отключено, как и во многих жилых домах столицы.

По ее оценке температура в ее кабинете держится на уровне около 13 градусов. В то же время она уточняет, что этот кабинет исторически является одним из самых теплых в здании из-за расположения и остаточного тепла от периода, когда отопление еще работало. В коридорах ситуация хуже: там прохладнее еще на несколько градусов, а высокие потолки усложняют любые попытки обогрева.

Отдельно Страхова обратила внимание, что сотрудников официально попросили не пользоваться электрообогревателями. Каждый старается согреваться подручными способами. Кто двигается или занимается физической активностью, кто шутит, потому что юмор, по ее словам, тоже помогает пережить холод.

Сама она работает в теплой флисовой тоске, военной термобелье и теплых штанах, но даже при таких условиях мерзнут руки, ноги и нос. Спастись помогают мелочи – теплая одежда, движение, солнце за окном и даже мягкие игрушки.

Подводя итог, Страхова подчеркнула: условия непростые, но работа продолжается, и главное сейчас — выстоять вместе со страной.

Источник: https://www.facebook.com/victoria.strakhova/posts/pfbid0gZmhowJ49xRALYYoR3tXNPpJS24NSgEnord282Enw7p1scPEVd712TxX56hkCGK9l
