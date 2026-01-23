Раскрыты детали: что на самом деле предлагают Украине после соглашения с Москвой

США и страны Европейского Союза разработали масштабный финансово-инвестиционный план для Украины на послевоенный период, предусматривающий привлечение около $800 млрд к 2040 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, ознакомленные с деталями инициативы.

Вложения США в Украину после окончания войны

По данным издания, стратегия носит долгосрочный характер и рассчитана на почти 15 лет. В то же время, в документе предусмотрен так называемый 100-дневный план, который позволит быстро запустить ключевые проекты восстановления сразу после завершения боевых действий. Речь идет об инфраструктуре, энергетике, промышленности, жилье и восстановлении экономики.

План интегрирован в 20-пунктное мирное соглашение, которое США пытаются согласовать между Украиной и Россией. Одним из ключевых условий является наличие гарантий безопасности для Украины, без которых реализация финансовой стратегии считается невозможной. В Вашингтоне и Брюсселе рассматривается экономическая стабильность Украины как элемент сдерживания новой агрессии в будущем.

Отдельную роль в финансировании плана будет играть Европейский Союз. Еврокомиссия планирует заложить дополнительные €100 млрд в рамках нового семилетнего бюджета ЕС, стартующего с 2028 года. Эти средства предусмотрены как в форме прямой бюджетной поддержки, так и посредством инвестиционных гарантий для частного бизнеса.

Ранее один из вариантов мирного плана, связываемый с командой Дональда Трампа, предусматривал наполнение инвестиционного фонда за счет $100 млрд замороженных российских активов. Однако, по информации источников, этот пункт был исключен из текущей версии документа.

Таким образом, новая стратегия делает ставку не на конфискацию российских средств, а на долгосрочные западные инвестиции, политические гарантии и постепенную интеграцию Украины в европейскую экономическую систему после войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народная депутат Анна Скороход выступила с резонансным заявлением о стратегии Украины в войне с Россией. Она прокомментировала слова Михаила Федорова, нового министра обороны, о якобы стратегической цели уничтожать до 50 тысяч российских военных ежемесячно.