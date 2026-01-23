logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Раскрыты детали: что на самом деле предлагают Украине после соглашения с Москвой
commentss НОВОСТИ Все новости

Раскрыты детали: что на самом деле предлагают Украине после соглашения с Москвой

США и Европейский Союз подготовили масштабный долгосрочный план восстановления Украины после войны, предусматривающий до $800 млрд инвестиций и привязанный к предстоящему мирному соглашению

23 января 2026, 18:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

США и страны Европейского Союза разработали масштабный финансово-инвестиционный план для Украины на послевоенный период, предусматривающий привлечение около $800 млрд к 2040 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, ознакомленные с деталями инициативы.

Раскрыты детали: что на самом деле предлагают Украине после соглашения с Москвой

Вложения США в Украину после окончания войны

По данным издания, стратегия носит долгосрочный характер и рассчитана на почти 15 лет. В то же время, в документе предусмотрен так называемый 100-дневный план, который позволит быстро запустить ключевые проекты восстановления сразу после завершения боевых действий. Речь идет об инфраструктуре, энергетике, промышленности, жилье и восстановлении экономики.

План интегрирован в 20-пунктное мирное соглашение, которое США пытаются согласовать между Украиной и Россией. Одним из ключевых условий является наличие гарантий безопасности для Украины, без которых реализация финансовой стратегии считается невозможной. В Вашингтоне и Брюсселе рассматривается экономическая стабильность Украины как элемент сдерживания новой агрессии в будущем.

Отдельную роль в финансировании плана будет играть Европейский Союз. Еврокомиссия планирует заложить дополнительные €100 млрд в рамках нового семилетнего бюджета ЕС, стартующего с 2028 года. Эти средства предусмотрены как в форме прямой бюджетной поддержки, так и посредством инвестиционных гарантий для частного бизнеса.

Ранее один из вариантов мирного плана, связываемый с командой Дональда Трампа, предусматривал наполнение инвестиционного фонда за счет $100 млрд замороженных российских активов. Однако, по информации источников, этот пункт был исключен из текущей версии документа.

Таким образом, новая стратегия делает ставку не на конфискацию российских средств, а на долгосрочные западные инвестиции, политические гарантии и постепенную интеграцию Украины в европейскую экономическую систему после войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народная депутат Анна Скороход выступила с резонансным заявлением о стратегии Украины в войне с Россией. Она прокомментировала слова Михаила Федорова, нового министра обороны, о якобы стратегической цели уничтожать до 50 тысяч российских военных ежемесячно.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/document-eu-us-pitch-800b-post-war-prosperity-plan-for-ukraine/
Теги:

Новости

Все новости