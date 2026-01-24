Стало известно, кто внес залог за Тимошенко

Стало известно, кто именно профинансировал залог в 33,3 миллиона гривен за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Как сообщает Украинская правда , деньги на освобождение политики из-под стражи внесли несколько физических лиц и предпринимателей, часть из которых имеет политические или бизнес-связи с ее партией, а также резонансное прошлое.

Кто внес залог за Тимошенко

Наибольшую часть залога внесли представители оцепления "Батькивщины". Пять миллионов гривен перечислил народный депутат Константин Бондарев , а еще 4,38 млн грн — бывший боксер и руководитель федерации бокса Мариуполя Евгений Зыков , ранее бывший его помощником на общественных началах.

Существенные суммы внесли также частные предприниматели и лица, связанные с бизнесом и региональными организациями партии. В частности, 3,22 млн грн перечислила ФЛП из Вышгорода Лилия Зыкова, ранее работавшая в компании "Альтана инвестмент менеджмент", связанной с Александром Януковичем.

Еще 3,85 млн грн внесла Елена Бондаренко, которая в 2025 году уже вносила финансовые взносы на счет "Батькивщины".

726 тысяч гривен перечислил ФЛП Михаил Пуйо из Хустского района. По данным журналистов, его связывают с орбитой бывшего руководителя Закарпатской областной организации "Батькивщина" Александра Кеменяша.

Отдельное внимание журналисты обратили на вклад ФЛП Владислава Репешко из Днепра, который перечислил 199 тысяч гривен. В 2023-2025 годах он принимал участие в тендерах на ремонт укрытий и спортивных площадок в школах Днепра и выиграл подряды на сумму более 23,5 млн грн.

Еще 2,075 млн грн внес Алексей Пеший – сын ирпинского застройщика Валерия Пешего и, по данным открытых источников, член "Батькивщины" с начала 2010-х годов. Семья Пеших ранее фигурировала в скандалах вокруг застройки Беличанского леса. В 2021 году журналисты Bihus.Info сообщали, что Алексей Пеший рассчитался квартирой с заместителем руководителя Офиса президента Олегом Татаровым за поддержку в бизнес-конфликте.

Кроме указанных сумм, еще более 12 миллионов гривен залога за Юлию Тимошенко было внесено 20 января. Полный список доноров и источников средств продолжает анализироваться журналистами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что ситуация вокруг лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко вызвала обеспокоенность среди западных партнеров Украины. Об этом пишет International Business Times, обращая внимание на то, что обыски в офисе политической силы и процессуальные действия по оппозиционной политике не рассматриваются как своеобразный тест для демократических институтов государства.