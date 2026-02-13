Українські десантники підбили підсумки піврічного протистояння у Покровській агломерації, де ворог зосередив одне з найбільших своїх угруповань. Попри спроби здійснити "бліцкриг", російські загарбники зазнали критичних втрат у живій силі та техніці у смузі оборони 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.

«Тіла заповнили б усю Красну площу»: у ДШВ візуалізували колосальні втрати РФ під Покровськом

Військові вирішили наочно продемонструвати масштаби розгрому окупантів, порівнявши їхні втрати з відомими локаціями країни-агресора.

"Ми порахували: якщо скласти їхні тіла у чорні пакети та щільно розмістити одне до одного – ці пакети могли б зайняти усю Красну площу", — зазначають у повідомленні ДШВ. Йдеться про близько 15 000 ліквідованих та поранених росіян за останні шість місяців.

Окрім живої сили, ворог втратив величезну кількість озброєння:

Близько 1 000 одиниць техніки: цей металобрухт міг би повністю заповнити газон стадіону "Лужнікі".

Понад 150 артсистем і РСЗВ: якщо виставити їх в одну чергу, колона розтягнулася б на 1,5 км — на всю довжину московського Арбату.

23 000 ударних дронів: таку кількість безпілотників вдалося збити або "посадити" українським захисникам.

"Ми вирішили візуалізувати масштаби втрат противника за останні пів року простими та зрозумілими образами", — наголосили бійці 7-го корпусу, додавши, що завдяки роботі ППО та РЕБ вдалося уникнути вибухів від тисяч ворожих дронів.

Командування підкреслює, що попри накопичені резерви, плани ворога щодо швидкого захоплення Покровська були зірвані героїчним опором українських підрозділів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у січні 2026 року втрати російської армії у війні проти України перевищили темпи поповнення особового складу приблизно на 9 тисяч військових. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на оцінки західних посадовців.