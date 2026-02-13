Украинские десантники подвели итоги полугодового противостояния в Покровской агломерации, где враг сосредоточил одну из самых больших группировок. Несмотря на попытки осуществить "блицкриг", российские захватчики понесли критические потери в живой силе и технике в полосе обороны 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.

«Тела заполнили бы всю Красную площадь»: в ДШВ визуализировали колоссальные потери РФ под Покровском

Военные решили наглядно продемонстрировать масштабы разгрома оккупантов, сравнив их потери с известными локациями страны-агрессора.

"Мы посчитали: если сложить их тела в черные пакеты и плотно разместить друг друга – эти пакеты могли бы занять всю Красную площадь", — отмечают в ДШВ. Речь идет о около 15 000 ликвидированных и раненых россиян за последние шесть месяцев.

Кроме живой силы, враг потерял огромное количество вооружения:

Около 1 000 единиц техники: этот металлолом мог бы полностью заполнить газон стадиона "Лужники".

Более 150 артсистем и РСЗО: если выставить их в одну очередь, колонна растянулась бы на 1,5 км – на всю длину московского Арбата.

23 тысячи ударных дронов: такое количество беспилотников удалось сбить или "посадить" украинским защитникам.

"Мы решили визуализировать масштабы потерь противника за последние полгода простыми и понятными образами", — подчеркнули бойцы 7-го корпуса, добавив, что благодаря работе ПВО и РЭБ удалось избежать взрывов от тысяч вражеских дронов.

Командование подчеркивает, что, несмотря на накопившиеся резервы, планы врага относительно быстрого захвата Покровска были сорваны героическим сопротивлением украинских подразделений.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в январе 2026 года потери российской армии в войне против Украины превысили темпы пополнения личного состава примерно на 9 тысяч военных. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки западных должностных лиц.