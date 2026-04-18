Тил більше не безпечний: Росія перетворює дорогу для Путіна область на «прифронтову зону»

Російська влада починає відкрито визнавати: війна дісталася глибокого тилу. У Ленінградську область, яку раніше вважали щодо безпечною, оголошено про перехід до фактично "прифронтового" режиму через удари українських безпілотників. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Удар по Ленінградській області

Губернатор Олександр Дрозденко заявив, що регіон став метою атак по портовій та енергетичній інфраструктурі. На цьому фоні влада готує масштабне посилення протиповітряної оборони спільно з підрозділами Повітряно-космічні сили Росії.

Паралельно запускається набір резервістів: їх планують об'єднати у мобільні групи для захисту промислових об'єктів та критичної інфраструктури. Контракти можуть укладатися на строк до трьох років, пріоритет віддають ветеранам війни проти України.

Експерти зазначають, такі кроки свідчать про зростання тиску на російську систему оборони. З березня 2026 року українські сили активізували далекобійні удари по нафтових терміналах і портах регіону, завдаючи відчутних збитків експортним можливостям РФ. Розпорошена промислова інфраструктура та перевантажена ППО не справляються з новою загрозою.

Одночасно фіксуються ознаки посилення контролю всередині країни. Влада попереджає про можливі обмеження мобільного інтернету — офіційно для безпеки, але це також може ускладнити координацію атак.

У ISW вважають, що Кремль змушений перекидати ресурси на захист тилу, що потенційно послаблює можливості на фронті в Україні. При цьому обговорюється навіть варіант прихованої примусової мобілізації резервістів – крок, який може спричинити невдоволення населення.

