Тыл больше не безопасен: Россия превращает дорогую для Путина область в «прифронтовую зону»

Российские власти начинают открыто признавать: война добралась до глубокого тыла. В Ленинградская область, которую ранее считали относительно безопасной, объявлено о переходе к фактически "прифронтовому" режиму из-за ударов украинских беспилотников. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Удар по Ленинградской области

Губернатор Александр Дрозденко заявил, что регион стал целью атак по портовой и энергетической инфраструктуре. На этом фоне власти готовят масштабное усиление противовоздушной обороны совместно с подразделениями Воздушно-космические силы России.

Параллельно запускается набор резервистов: их планируют объединить в мобильные группы для защиты промышленных объектов и критической инфраструктуры. Контракты могут заключаться сроком до трех лет, приоритет отдают ветеранам войны против Украины.

Эксперты отмечают, такие шаги свидетельствуют о растущем давлении на российскую систему обороны. С марта 2026 года украинские силы активизировали дальнобойные удары по нефтяным терминалам и портам региона, нанося ощутимый ущерб экспортным возможностям РФ. Распыленная промышленная инфраструктура и перегруженная ПВО не справляются с новой угрозой.

Одновременно фиксируются признаки ужесточения контроля внутри страны. Власти предупреждают о возможных ограничениях мобильного интернета — официально для безопасности, но это также может усложнить координацию атак.

В ISW считают, что Кремль вынужден перебрасывать ресурсы на защиту тыла, что потенциально ослабляет возможности на фронте в Украине. При этом обсуждается даже вариант скрытой принудительной мобилизации резервистов – шаг, который может вызвать недовольство населения.

