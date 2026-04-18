Оккупанты резко изменили планы весенне-летнего наступления: на что теперь делает ставку РФ

Российские войска продолжают весенне-летнее наступление. При этом Силы обороны пытаются ограничить возможности захватчиков вести наступательные действия. Приходится ли противнику изменять планы весенне-летнего наступления? Как враг готовит прорыв на Донбассе? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Пока рано говорить о коллапсе логистической инфраструктуры российской армии в прифронтовой зоне

Военный эксперт, экс-пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев заявил в эфире Радио NV, что активное уничтожение логистики заставило российских оккупантов изменить первоначальные планы весенне-летней наступательной кампании на фронте.

"Вражеские логистические подразделения в районе Донецка, в частности, Зугреса, Горловки, не имеют возможности безопасно перевозить грузы военного значения, потому что за этими грузами постоянно охотятся украинские дроны, которые, преодолевая вражескую систему радиоэлектронной борьбы, попадают именно туда, куда их направляют", – сказал Селезнев.

"Пока рано говорить о коллапсе логистической инфраструктуры российской армии в прифронтовой зоне, но то, что у россиян сейчас есть проблемы и они вынуждены в определенной степени трансформировать свои первоочередные планы на весенне-летнюю наступательную кампанию – это очевидно", – подчеркнул Селезнев.

Он отметил, что российские захватчики начали наступательные действия на несколько недель раньше.

"Только в конце апреля на поле боя появится "зеленка", стабилизируются грунты после весенних ливней, и этот промежуток времени гораздо лучше использовать для проведения масштабных наступательных действий. Враг стартовал гораздо раньше. И думаю, одна из причин связана с тем, что враг понял, что до конца апреля может потерять львиную долю автомобильной техники, которая обеспечивает логистические перевозки", – отметил Селезнев.

Он подчеркнул, что все эти удары приводят к серьезным проблемам для российских оккупантов.

Нынешняя стратегическая цель РФ сузилась до установления контроля как минимум над Донецкой областью

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев объясняет, что потенциал РФ значительно шире, чем это часто подается в информационном поле, а сама логика российских действий не привязана к конкретным датам.

По его словам, заявления о возможном "кадровом коллапсе" российской армии из-за больших потерь являются ошибочными. Россия имеет диверсифицированную систему пополнения личного состава. Речь идет как о мобилизационном ресурсе на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, так и об использовании так называемого "спецконтингента" – залюченных, численность которых может достигать до 500 тысяч.

Снегирев отмечает: ожидания, что большие потери автоматически сломают российскую армию, не оправдались еще раньше. В частности, даже показатели в 100-300 тысяч потерь, которые рассматривались как критические, не привели к стратегическому перелому.

"При этом Россия сохраняет возможность объявить новый этап частичной мобилизации, вероятно, после внутриполитических событий, в частности выборов. Именно этим, по словам эксперта, частично объясняется активизация боевых действий: Кремлю нужно демонстрировать хотя бы условные "успехи" для внутренней аудитории", – отметил Снегирев.

В то же время эксперт подчеркивает: говорить о конкретных сроках захвата Донбасса некорректно. Российская сторона официально не оперирует "дедлайнами" – ее стратегия заключается в достижении целей независимо от времени. Зато в украинском публичном пространстве такие термины часто появляются как интерпретации, а не как реальные планы Кремля.

По оценке Снегирева, нынешняя стратегическая цель РФ сузилась до установления контроля как минимум над Донецкой областью. При этом даже эта задача рассматривается как промежуточная, и от нее Россия не откажется.

