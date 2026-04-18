Окупанти різко змінили плани весняно-літнього наступу: на що тепер робить ставку РФ

Російські війська продовжують весняно-літній наступ. При цьому, Сили оборони намагаються обмежити можливості загарбників вести наступальні дії. Чи доводиться противнику змінювати плани весняно-літнього наступу? Як ворог готує прорив на Донеччині? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Поки що рано говорити про колапс логістичної інфраструктури російської армії в прифронтовій зоні

Військовий експерт, екс-прес-секретар Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив в ефірі Радіо NV, що активне знищення логістики змусило російських окупантів змінити початкові плани весняно-літньої наступальної кампанії на фронті.

"Ворожі логістичні підрозділи в районі Донецька, зокрема Зугреса, Горлівки, не мають можливості безпечно перевозити вантажі військового значення, тому що за цими вантажами постійно полюють українські дрони, які, долаючи ворожу систему радіоелектронної боротьби, потрапляють саме туди, куди їх направляють", — сказав Селезньов.

"Поки що рано говорити про колапс логістичної інфраструктури російської армії в прифронтовій зоні, але те, що у росіян зараз є проблеми і вони змушені певною мірою трансформувати свої першочергові плани на весняно-літню наступальну кампанію — це очевидно", — наголосив Селезньов.

Він зазначив, що російські загарбники розпочали наступальні дії на кілька тижнів раніше.

"Тільки наприкінці квітня на полі бою з'явиться "зеленка", стабілізуються ґрунти після весняних злив, і цей проміжок часу краще використовувати для проведення масштабних наступальних дій. Ворог стартував набагато раніше. І гадаю, одна з причин пов'язана з тим, що ворог зрозумів, що до кінця квітня може втратити левову частку автомобільної техніки, яка забезпечує логістичні перевезення", – зазначив Селезньов.

Він наголосив, що всі ці удари призводять до серйозних проблем для російських окупантів.

Нинішня стратегічна мета РФ звузилася до встановлення контролю як мінімум над Донецькою областю

Військово-політичний експерт Дмитро Снегірьов пояснює, що потенціал РФ значно ширший, ніж це часто подається в інформаційному полі, а сама логіка російських дій не прив'язана до конкретних дат.

За його словами, заяви про можливий "кадровий колапс" російської армії через великі втрати є помилковими. Росія має диверсифіковану систему поповнення особового складу. Йдеться як про мобілізаційний ресурс на окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, так і про використання так званого "спецконтингенту" – залючених, чисельність яких може досягати до 500 тисяч.

Снегірьов зазначає: очікування, що великі втрати автоматично зламають російську армію, не справдилися ще раніше. Зокрема, навіть показники 100-300 тисяч втрат, які розглядалися як критичні, не призвели до стратегічного перелому.

"При цьому Росія зберігає можливість оголосити новий етап часткової мобілізації, ймовірно після внутрішньополітичних подій, зокрема виборів. Саме цим, за словами експерта, частково пояснюється активізація бойових дій: Кремлю потрібно демонструвати хоча б умовні успіхи для внутрішньої аудиторії", – зазначив Снегірьов.

Водночас експерт наголошує: говорити про конкретні терміни захоплення Донбасу некоректно. Російська сторона офіційно не оперує "дедлайнами" – її стратегія полягає у досягненні цілей незалежно від часу. Проте в українському публічному просторі такі терміни часто з'являються як інтерпретації, а не як реальні плани Кремля.

За оцінкою Снегірьова, нинішня стратегічна мета РФ звузилася до встановлення контролю як мінімум над Донецькою областю. При цьому навіть це завдання розглядається як проміжне, і від нього Росія не відмовиться.

