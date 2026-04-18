Окупанти різко змінили плани весняно-літнього наступу: на що тепер робить ставку РФ

Кравцев Сергей
Російські війська продовжують весняно-літній наступ. При цьому, Сили оборони намагаються обмежити можливості загарбників вести наступальні дії. Чи доводиться противнику змінювати плани весняно-літнього наступу? Як ворог готує прорив на Донеччині? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Військовий експерт, екс-прес-секретар Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив в ефірі Радіо NV, що активне знищення логістики змусило російських окупантів змінити початкові плани весняно-літньої наступальної кампанії на фронті.
Він зазначив, що російські загарбники розпочали наступальні дії на кілька тижнів раніше.
Він наголосив, що всі ці удари призводять до серйозних проблем для російських окупантів.
Військово-політичний експерт Дмитро Снегірьов пояснює, що потенціал РФ значно ширший, ніж це часто подається в інформаційному полі, а сама логіка російських дій не прив'язана до конкретних дат.
За його словами, заяви про можливий "кадровий колапс" російської армії через великі втрати є помилковими. Росія має диверсифіковану систему поповнення особового складу. Йдеться як про мобілізаційний ресурс на окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, так і про використання так званого "спецконтингенту" – залючених, чисельність яких може досягати до 500 тисяч.
Снегірьов зазначає: очікування, що великі втрати автоматично зламають російську армію, не справдилися ще раніше. Зокрема, навіть показники 100-300 тисяч втрат, які розглядалися як критичні, не призвели до стратегічного перелому.
Водночас експерт наголошує: говорити про конкретні терміни захоплення Донбасу некоректно. Російська сторона офіційно не оперує "дедлайнами" – її стратегія полягає у досягненні цілей незалежно від часу. Проте в українському публічному просторі такі терміни часто з'являються як інтерпретації, а не як реальні плани Кремля.
За оцінкою Снегірьова, нинішня стратегічна мета РФ звузилася до встановлення контролю як мінімум над Донецькою областю. При цьому навіть це завдання розглядається як проміжне, і від нього Росія не відмовиться.
