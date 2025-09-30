The Economist про настрої українців та росіян: чи справді війна може припинитися

Незважаючи на те, що Росія продовжує боротьбу за Донбас, обидві країни наближаються до межі своїх військових можливостей. Про це свідчать як високий рівень дезертирства, так і громадські настрої, пише відоме рейтингове видання "The Economist".

Автори публікації зазначають, що настрої українців свідчать про наступне: 59% опитаних Ukraine Rating Group погодилися б на компроміс щодо фактичної втрати території, якщо це призведе до припинення вогню.

Практично на тому ж рівні настрої росіян: 58% респондентів Russian Field підтримали б припинення вогню без попередніх умов.

Журналісти зазначають, при цьому мало хто сподівається, що буде формальний стійкий мир, але більшість очікує паузи у війні. Про це постійно говорять.

При цьому автори публікації зазначають, що чотири роки війни породили ідею України як нової середньої держави – західноорієнтованої, але неприєднаної. Більшість українців (52%) віддають перевагу стабільному фінансуванню та озброєнню українських сил, а не розгортанню іноземних військ (35%).

Однак, найбільший ризик ховається всередині країни. Історик Ярослав Грицак пояснює, що традиція мілітаризованої демократії добре служила Україні під час війни, але робить її вразливою в мирний час.

