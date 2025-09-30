The Economist о настроениях украинцев и россиян: действительно ли война может прекратиться

Несмотря на то, что Россия продолжает борьбу за Донбасс, обе страны приближаются к пределу своих военных возможностей. Об этом свидетельствуют как высокий уровень дезертирства, так и общественные настроения, пишет известное рейтинговое издание The Economist.

Прекращение огня. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, что настроения украинцев свидетельствуют о следующем: 59% опрошенных Ukraine Rating Group согласились бы на компромисс по фактической потере территории, если это приведет к прекращению огня.

Практически на том же уровне настроения россиян: 58% респондентов Russian Field поддержали бы прекращение огня без предварительных условий.

Журналисты отмечают, что при этом мало кто надеется, что будет формальный устойчивый мир, но большинство ожидает паузы в войне. Об этом постоянно говорят.

При этом авторы публикации отмечают, что четыре года войны породили идею Украины как нового среднего государства – западноориентированного, но неприсоединенного. Большинство украинцев (52%) предпочитают стабильное финансирование и вооружение украинских сил, а не развертывание иностранных войск (35%).

Однако наибольший риск скрывается внутри страны. Историк Ярослав Грицак объясняет, что традиция милитаризованной демократии хорошо служила Украине во время войны, но делает ее уязвимой в мирное время.

