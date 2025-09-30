logo

The Economist о настроениях украинцев и россиян: действительно ли война может прекратиться
commentss НОВОСТИ Все новости

The Economist о настроениях украинцев и россиян: действительно ли война может прекратиться

Мало кто верит, что будет формальный мир, но большинство ожидает паузы

30 сентября 2025, 11:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Несмотря на то, что Россия продолжает борьбу за Донбасс, обе страны приближаются к пределу своих военных возможностей. Об этом свидетельствуют как высокий уровень дезертирства, так и общественные настроения, пишет известное рейтинговое издание The Economist.

The Economist о настроениях украинцев и россиян: действительно ли война может прекратиться

Прекращение огня. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, что настроения украинцев свидетельствуют о следующем: 59% опрошенных Ukraine Rating Group согласились бы на компромисс по фактической потере территории, если это приведет к прекращению огня.

Практически на том же уровне настроения россиян: 58% респондентов Russian Field поддержали бы прекращение огня без предварительных условий.

Журналисты отмечают, что при этом мало кто надеется, что будет формальный устойчивый мир, но большинство ожидает паузы в войне. Об этом постоянно говорят.

При этом авторы публикации отмечают, что четыре года войны породили идею Украины как нового среднего государства – западноориентированного, но неприсоединенного. Большинство украинцев (52%) предпочитают стабильное финансирование и вооружение украинских сил, а не развертывание иностранных войск (35%).

Однако наибольший риск скрывается внутри страны. Историк Ярослав Грицак объясняет, что традиция милитаризованной демократии хорошо служила Украине во время войны, но делает ее уязвимой в мирное время.

Читайте также на портале "Комментарии" — в 2026 году путинский режим намерен уменьшить расходы на оборону и социальные выплаты военным, резко повысит финансирование государственной пропаганды. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики изучили проект российского федерального бюджета на 2026-2028 годы, представленный правительством в Госдуму 29 сентября.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский сделал заявление о контрнаступлении: с какого направления ждать хороших новостей.




Источник: https://www.economist.com/europe/2025/09/24/what-happens-when-ukraine-stops-fighting?fbclid=IwY2xjawNIT69leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFZS2VGM0p0ZlRQeFpEeXpwAR6I6QlVl8fV32OFfdm8AQcGxLxTlkmumVsvIUDlrpttqVNtsePww9iJ81bVCw_aem_gwJdwIVhxYXwsrhGymQdJw
