The Economist назвало єдину можливість, як Україні уникнути несправедливого миру

Україні та її союзникам вдалося стримати тиск навколо запропонованого США та Росією "мирного плану", однак загроза повернення до жорсткіших вимог зберігається. Видання наголошує: без швидких і узгоджених рішень Заходу, зокрема щодо передачі Україні 140 млрд євро заморожених російських активів, ситуація може знову змінитися не на користь Києва. Про це йдеться у публікації "The Economist".

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, ключовим викликом для України залишається дефіцит людей і озброєння у війні на виснаження. Росія нарощує виробництво дронів та здатна проривати українську ППО. Європа, економіка якої значно перевищує російську, могла б компенсувати ці втрати фінансово, однак ЄС досі не узгодив механізм використання російських активів.

"The Economist" зазначає, що початковий варіант "мирного плану" фактично створював ризики для майбутньої безпеки України: документ передбачав послаблення санкцій та фінансові стимули, які допомогли б Росії швидше відновити військові ресурси. Публічна обіцянка "рішучої відповіді" Заходу на будь-яку нову агресію Кремля не супроводжувалася чіткими гарантіями, що ставило під сумнів реалістичність такого сценарію.

Попри це, переговори тривають. За даними видання, США зменшили тиск на Київ, відмовившись від жорстких дедлайнів і можливих погроз скоротити військову допомогу. Україна разом із європейськими партнерами домоглася певних поступок з американського боку.

Водночас будь-який крок до домовленостей, які реально гарантували б Україні безпечне майбутнє, неминуче викликатиме спротив Москви. Якщо компромісу не вдасться досягти навіть за участі США, бойові дії триватимуть.

На думку аналітиків "The Economist", довгостроковий успіх України полягає у зміцненні демократії та інтеграції в європейські політичні й оборонні структури. Однак ці перспективи під загрозою: інвестори та населення не повернуться, якщо існуватиме ризик нового російського нападу, а внутрішні скандали послаблюють довіру до влади.

Разом з тим видання підкреслює, що поразка України не є неминучою. Росія зазнає значних втрат, а її економіка – попри стійкість – відчуває тиск. Аналітики прогнозують падіння ціни на нафту до 50 доларів за барель у 2026 році та до 30 доларів – до кінця 2027-го, що суттєво обмежить можливості Москви фінансувати агресію.

