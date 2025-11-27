logo

The Economist назвала единственную возможность, как Украине избежать несправедливого мира

Аналитики считают, что Европа должна существенно активизироваться, Украине нужна помощь здесь и сейчас

27 ноября 2025, 13:30
Автор:


Кравцев Сергей

Украине и ее союзникам удалось сдержать давление вокруг предложенного США и Россией мирного плана, однако угроза возвращения к более жестким требованиям сохраняется. Издание отмечает: без быстрых и согласованных решений Запада, в том числе по передаче Украине 140 млрд евро замороженных российских активов, ситуация может снова измениться не в пользу Киева. Об этом говорится в публикации The Economist.

The Economist назвала единственную возможность, как Украине избежать несправедливого мира

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что ключевым вызовом для Украины остается дефицит людей и вооружение в войне на истощение. Россия наращивает производство дронов и способна прорывать украинскую ПВО. Европа, экономика которой значительно превышает российскую, могла бы компенсировать эти потери финансово, однако ЕС до сих пор не согласовал механизм использования российских активов.

The Economist отмечает, что первоначальный вариант "мирного плана" фактически создавал риски для будущей безопасности Украины: документ предусматривал ослабление санкций и финансовые стимулы, которые помогли бы России быстрее восстановить военные ресурсы. Публичное обещание "решительного ответа" Запада на любую новую агрессию Кремля не сопровождалось четкими гарантиями, что подвергало сомнению реалистичность такого сценария.

Несмотря на это, переговоры продолжаются. По данным издания, США снизили давление на Киев, отказавшись от жестких дедлайнов и возможных угроз сократить военную помощь. Украина вместе с европейскими партнерами добилась определенных уступок американской стороне.

В то же время, любой шаг к договоренностям, которые реально гарантировали бы Украине безопасное будущее, неизбежно будет вызывать сопротивление Москвы. Если компромисс не получится даже при участии США, боевые действия будут продолжаться.

По мнению аналитиков The Economist, долгосрочный успех Украины заключается в укреплении демократии и интеграции в европейские политические и оборонные структуры. Однако эти перспективы под угрозой: инвесторы и население не вернутся, если будет риск нового российского нападения, а внутренние скандалы ослабляют доверие к власти.

Вместе с тем издание подчеркивает, что поражение Украины неизбежно. Россия несет значительные потери, а ее экономика – несмотря на устойчивость – испытывает давление. Аналитики прогнозируют падение цены на нефть до 50 долларов за баррель в 2026 году и до 30 долларов – до конца 2027 года, что существенно ограничит возможности Москвы финансировать агрессию.

Читайте на портале "Комментарии" — скандал с "пленками Виткоффа": каковы последствия для дипломатического процесса и Украины.




Источник: https://www.economist.com/leaders/2025/11/26/how-to-avoid-an-unjust-peace-in-ukraine
